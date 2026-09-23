باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - محمد شعبانی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه مردم» با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید افزود: در پایه اول ابتدایی نزدیک به ۳۰ هزار دانشآموز و در پایه هفتم نیز حدود ۴۳ هزار دانشآموز ثبتنام کردهاند.
وی با بیان اینکه پیشبینی اولیه ثبت احوال برای جمعیت پایه اول حدود ۲۷ هزار نفر بود، اظهار کرد: بخشی از افزایش جمعیت دانشآموزی استان ناشی از مهاجرت خانوادهها به البرز است و این موضوع، برنامهریزی آموزشی استان را با چالشهایی همراه کرده است.
مدیرکل آموزش و پرورش البرز در این برنامه زنده تلویزیونی ادامه داد: ثبتنام دانشآموزان تنها به معنای تکمیل یک فرم نیست، بلکه در جریان ثبتنام، موضوعاتی از جمله غربالگری، بررسی وضعیت جسمی، استعداد و برخی آسیبها و مسائل احتمالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
شعبانی با اشاره به تأمین و توزیع کتابهای درسی گفت: آموزش و پرورش استان حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار جلد کتاب تحویل میگیرد و تلاش میکند این کتابها با استفاده از یارانه اختصاصیافته، در اختیار دانشآموزان و خانوادهها قرار گیرد.
وی همچنین از آمادهسازی حدود سه هزار کلاس درس در قالب پروژه مهر خبر داد و به مجری سیمای البرز افزود: آمادهسازی مدارس، بهسازی فضاها و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز، بخش دیگری از فعالیتهای گسترده آموزش و پرورش پیش از آغاز سال تحصیلی است.
مدیرکل آموزش و پرورش البرز درباره وضعیت نیروی انسانی نیز گفت: در دوره ابتدایی کمبود نیروی معلم نداریم و معلمان این دوره با ساعات موظف خود فعالیت میکنند.
شعبانی افزود: در مجموع حدود ۵۴ هزار ساعت از ظرفیت حقالتدریس و اضافهکار در استان استفاده میشود که بیشتر مربوط به دوره متوسطه اول، متوسطه دوم و رشتههای فنی و حرفهای است.
وی تأکید کرد: با وجود استفاده از حقالتدریس و اضافهکار، کلاس خالی از معلم در استان وجود نخواهد داشت و همه کلاسها از ابتدای مهر فعالیت آموزشی خود را آغاز میکنند.
مدیرکل آموزش و پرورش البرز همچنین با اشاره به اهمیت آموزش مهارتهای زندگی گفت: آموزش مهارتهای ترافیکی، نظم، احترام به دیگران، کنترل خشم، نحوه عبور از خیابان و توجه به محیط زیست باید در کنار آموزشهای علمی به دانشآموزان ارائه شود.
شعبانی در پایان با اشاره به افزایش جمعیت دانشآموزی و مهاجرت به استان، نقش خیرین مدرسهساز را در توسعه فضاهای آموزشی مهم دانست و گفت: توسعه مدارس متناسب با رشد جمعیت دانشآموزی نیازمند همراهی و مشارکت بیشتر خیرین و دستگاههای مسئول است.