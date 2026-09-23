مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ بیش از ۵۳۰ هزار دانش‌آموز در مدارس استان مشغول به تحصیل خواهند شد که بخشی از آمار نهایی دانش‌آموزان بزرگسال هنوز در حال تکمیل است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - محمد شعبانی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه مردم» با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید افزود: در پایه اول ابتدایی نزدیک به ۳۰ هزار دانش‌آموز و در پایه هفتم نیز حدود ۴۳ هزار دانش‌آموز ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی اولیه ثبت احوال برای جمعیت پایه اول حدود ۲۷ هزار نفر بود، اظهار کرد: بخشی از افزایش جمعیت دانش‌آموزی استان ناشی از مهاجرت خانواده‌ها به البرز است و این موضوع، برنامه‌ریزی آموزشی استان را با چالش‌هایی همراه کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز در این برنامه زنده تلویزیونی ادامه داد: ثبت‌نام دانش‌آموزان تنها به معنای تکمیل یک فرم نیست، بلکه در جریان ثبت‌نام، موضوعاتی از جمله غربالگری، بررسی وضعیت جسمی، استعداد و برخی آسیب‌ها و مسائل احتمالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

شعبانی با اشاره به تأمین و توزیع کتاب‌های درسی گفت: آموزش و پرورش استان حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار جلد کتاب تحویل می‌گیرد و تلاش می‌کند این کتاب‌ها با استفاده از یارانه اختصاص‌یافته، در اختیار دانش‌آموزان و خانواده‌ها قرار گیرد.

وی همچنین از آماده‌سازی حدود سه هزار کلاس درس در قالب پروژه مهر خبر داد و به مجری سیمای البرز افزود: آماده‌سازی مدارس، بهسازی فضاها و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز، بخش دیگری از فعالیت‌های گسترده آموزش و پرورش پیش از آغاز سال تحصیلی است.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز درباره وضعیت نیروی انسانی نیز گفت: در دوره ابتدایی کمبود نیروی معلم نداریم و معلمان این دوره با ساعات موظف خود فعالیت می‌کنند.

شعبانی افزود: در مجموع حدود ۵۴ هزار ساعت از ظرفیت حق‌التدریس و اضافه‌کار در استان استفاده می‌شود که بیشتر مربوط به دوره متوسطه اول، متوسطه دوم و رشته‌های فنی و حرفه‌ای است.

وی تأکید کرد: با وجود استفاده از حق‌التدریس و اضافه‌کار، کلاس خالی از معلم در استان وجود نخواهد داشت و همه کلاس‌ها از ابتدای مهر فعالیت آموزشی خود را آغاز می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز همچنین با اشاره به اهمیت آموزش مهارت‌های زندگی گفت: آموزش مهارت‌های ترافیکی، نظم، احترام به دیگران، کنترل خشم، نحوه عبور از خیابان و توجه به محیط زیست باید در کنار آموزش‌های علمی به دانش‌آموزان ارائه شود.

شعبانی در پایان با اشاره به افزایش جمعیت دانش‌آموزی و مهاجرت به استان، نقش خیرین مدرسه‌ساز را در توسعه فضاهای آموزشی مهم دانست و گفت: توسعه مدارس متناسب با رشد جمعیت دانش‌آموزی نیازمند همراهی و مشارکت بیشتر خیرین و دستگاه‌های مسئول است.

برچسب ها: بازگشایی مدارس ، دانش آموزان
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