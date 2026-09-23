باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - امیدوار با حضور در برنامه «نگاه مردم» با اشاره به آغاز فرآیند ساماندهی سرویس مدارس از خردادماه افزود: نرخ سرویس مدارس با افزایش ۴۵ درصدی در شورای اسلامی شهر کرج تصویب و پس از ابلاغ، فرآیند فراخوان و واگذاری خدمات به شرکتهای منتخب آغاز شد.
وی یکی از مهمترین موضوعات در ساماندهی سرویس مدارس را ثبتنام والدین و شرکتها در سامانه سپند عنوان کرد و گفت: خانوادههایی که هنوز فرزندان خود را در این سامانه ثبت نکردهاند، باید هرچه سریعتر نسبت به انجام این کار اقدام کنند.
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری کرج در این برنامه زنده سیمای البرز تأکید کرد: استفاده از سرویسهای غیرمجاز، خانوادهها را از پوشش و پاسخگویی مجموعههای مسئول خارج میکند و به همین دلیل ثبتنام در سامانه سپند اهمیت زیادی دارد.
امیدوار درباره موضوع سوخت سرویس مدارس نیز اظهار کرد: موضوع تأمین سوخت سرویس مدارس و تاکسیهای اینترنتی در جلسات مسئولان دولتی مطرح شده و تصمیمات مربوط به آن در حال پیگیری است.
وی به مخاطبان سیمای البرز افزود: انتظار میرود تصمیمات اتخاذشده در زمینه سوخت سرویس مدارس و تاکسیهای اینترنتی در روزهای ابتدایی مهرماه ابلاغ شود.
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری کرج همچنین با اشاره به بازگشایی مدارس گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی، فعالیت ناوگان اتوبوسرانی افزایش پیدا میکند و آمادهباش فنی برای تأمین حداکثری اتوبوسها در خطوط شهری انجام شده است.
امیدوار در ادامه مباحث خود در برنامه نگاه مردم ادامه داد: رایگان شدن حملونقل عمومی در کرج موجب افزایش حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی تعداد مسافران شده و بازگشایی مدارس و دانشگاهها نیز بر حجم سفرهای شهری خواهد افزود.
وی با اشاره به فعالیت خطوط اتوبوسرانی پرتردد از جمله خط BRT اظهار کرد: در مسیر این خطوط مدارس متعددی قرار دارند و به همین دلیل تلاش شده است از ظرفیت ناوگان موجود برای پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر استفاده شود.
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری کرج از رانندگان اتوبوس و تاکسی نیز قدردانی کرد و گفت: رانندگان در روزهای آغاز سال تحصیلی نقش مهمی در جابهجایی دانشآموزان، خانوادهها و سایر شهروندان بر عهده دارند.
امیدوار همچنین بر ضرورت رعایت مقررات مربوط به سرویس مدارس تأکید کرد و افزود: تعداد سرنشینان هر وسیله نقلیه باید مطابق ظرفیت قانونی درجشده در کارت خودرو باشد و این موضوع در همکاری با پلیس راهنمایی و رانندگی مورد نظارت قرار میگیرد.