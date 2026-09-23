طرح ویژه پلیس راهور برای پوشش ترافیکی ۱۸۹ مدرسه پرتردد در کرج

رئیس پلیس راهور شهرستان کرج از اجرای طرح ویژه انتظامی و ترافیکی محدوده مدارس همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد و گفت: پلیس با استفاده از ظرفیت نیروهای ستادی و صف، تأمین ایمنی و تسهیل تردد دانش‌آموزان را دنبال می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سرهنگ یونس نیکوکار با حضور در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه مردم» افزود: با آغاز سال تحصیلی، معمولاً حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد به سفرهای شهری در البرز افزوده می‌شود که بخش قابل توجهی از آن مربوط به مدارس و مراکز آموزشی است.

وی به مجری سیمای البرز اظهار کرد: در برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۱۸۹ مدرسه در سطح استان که در معابر اصلی، کمربندی‌ها یا محدوده‌های پرتردد قرار دارند، شناسایی شده‌اند و برای این مدارس طرح‌های ویژه ترافیکی در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راهور شهرستان کرج ادامه داد: علاوه بر این مدارس، برای بیش از سه هزار مدرسه استان نیز برنامه‌های آموزشی و نظارتی در طول سال تحصیلی پیش‌بینی شده است.

نیکوکار با اشاره به همکاری پلیس و آموزش و پرورش گفت: کارشناسان پلیس در طول سال با حضور در مدارس، آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی و بازآموزی مقررات ترافیکی را برای دانش‌آموزان دنبال خواهند کرد.

وی توانمندسازی معلمان را نیز یکی از محورهای این برنامه دانست و افزود: هدف این است که آموزش‌های ترافیکی تنها به دانش‌آموزان محدود نشود و معلمان نیز بتوانند از ظرفیت آموزشی خود برای ارتقای فرهنگ ترافیک استفاده کنند.

رئیس پلیس راهور شهرستان کرج تأکید کرد: فرهنگ‌سازی ترافیکی از سنین پایین اهمیت زیادی دارد و اگر دانش‌آموزان مهارت‌های ترافیکی را از دوران کودکی یاد بگیرند، در آینده به شهروندانی قانونمندتر در حوزه تردد و رانندگی تبدیل خواهند شد.

نیکوکار درباره ظرفیت سرویس مدارس نیز گفت: تعداد سرنشینان هر وسیله نقلیه باید مطابق ظرفیت قانونی آن باشد و سوار کردن بیش از ظرفیت می‌تواند پیامدهای قانونی و ایمنی داشته باشد.

وی افزود: پلیس در ۱۵ روز نخست مهرماه ضمن نظارت بر وضعیت سرویس مدارس، ساماندهی این خودروها، مجوز سرویس، صلاحیت راننده و ایمنی وسیله نقلیه را کنترل می‌کند.

رئیس پلیس راهور شهرستان کرج در این برنامه سیمای استانی البرز ادامه داد: در روزهای ابتدایی سال تحصیلی، با توجه به شرایط خاص مدارس و ضرورت آشنایی خانواده‌ها و دانش‌آموزان با مسیرهای تردد، تلاش می‌شود در مواردی که نیاز به تذکر وجود دارد، موضوع با تذکر و مدیریت ترافیکی دنبال شود.

نیکوکار خاطرنشان کرد: همکاری شهروندان، خانواده‌ها، مدارس، سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر و پلیس می‌تواند در کاهش مشکلات ترافیکی و افزایش ایمنی دانش‌آموزان مؤثر باشد و سه محور پیشگیری، اقدامات هدفمند و هماهنگ و مشارکت شهروندان، از اهداف اصلی پلیس در این طرح است.

برچسب ها: پلیس راهور ، مدارس
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