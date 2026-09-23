رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از افزایش حجم تردد در معابر شهری همزمان با بازگشایی مدارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، اظهار کرد: در حال حاضر معابر شهری تحت تأثیر حضور دانش‌آموزان و سرویس‌های مدارس، با افزایش حجم تردد مواجه هستند و جابه‌جایی دانش‌آموزان به مدارس در جریان است.

وی افزود: در محورهای برون‌شهری نیز تردد به صورت عادی و روان در جریان است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: حدود ۶۰۰ مدرسه در حاشیه راه‌های کشور قرار دارند و از تمامی رانندگان و هموطنان درخواست می‌کنیم در محدوده این مدارس با سرعت مطمئنه تردد کرده و حق تقدم دانش‌آموزان را رعایت کنند.

سرهنگ قلی‌نیا تصریح کرد: در شهرهای بزرگ نیز از امروز تا پایان سال تحصیلی، طرح ویژه ترافیکی پلیس برای مراقبت و تأمین ایمنی دانش‌آموزان در اطراف مدارس اجرا می‌شود.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: مأموران پلیس راهور در ساعات آغاز و پایان فعالیت مدارس حضور خواهند داشت و اقدامات لازم برای مدیریت ترافیک و تأمین ایمنی دانش‌آموزان را انجام می‌دهند.

برچسب ها: ترافیک صبحگاهی ، وضعیت ترافیکی
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