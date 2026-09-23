رئیس سازمان اداری استخدامی گفت: تمامی دستگاه‌ها مکلف هستند که اطلاعات نیرو‌های شرکتی خود را تا ابتدای مهر در سامانه تبدیل وضعیت ثبت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  علاالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از رئیس سازمان اداری استخدامی گفت: تمامی دستگاه‌ها مکلف هستند که اطلاعات نیرو‌های شرکتی خود را تا ابتدای مهر در سامانه تبدیل وضعیت ثبت کنند.

وی افزود: تقریبا تمامی دستگاه‌ها اطلاعات نیروهای شرکتی خود را ثبت کرده و تنها چند دستگاه‌ باقی مانده که در حال پیگیری برای ثبت اطلاعات این افراد هستیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: دستگاه‌هایی که در این زمینه باقی مانده‌اند نیز تعیین تکلیف خواهند شد و جای نگرانی نیست .

وی افزود: طبق گزارش‌های ارائه‌شده، بیشتر دستگاه‌ها با تعامل و هماهنگی با همکاران سازمان اداری و استخدامی، موضوع را دنبال کرده‌اند و در این زمینه جای نگرانی وجود ندارد.

رفیع زاده ادامه داد: از فردا، ساعت کاری تمام دستگاه‌های ملی و استانی از ساعت ۸ صبح تا یک بعدازظهر خواهد بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه کاهش ساعت کاری به معنای کاهش زمان ارائه خدمات به مردم نیست، گفت: در این بازه زمانی، تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک‌ها باید خدمات مورد نیاز مردم را ارائه کنند و این‌گونه نیست که در دقایق پایانی ساعت کاری، ارائه خدمات متوقف شود.

وی با اشاره به امکان استفاده از ساعت کاری شناور برای برخی گروه‌ها تصریح کرد: برای بانوانی که فرزند زیر ۶ سال دارند یا فرزندانشان در مقطع ابتدایی تحصیل می‌کنند، امکان استفاده از ساعت کاری شناور نیز در نظر گرفته شده است.

رفیع زاده همچنین درباره هدف اجرای این تغییر ساعت کاری گفت: یکی از اهداف اصلی این تصمیم، مدیریت مصرف انرژی و برق است؛ بر همین اساس، تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند همزمان با آغاز ساعت کاری، برق، سیستم‌های گرمایشی و سایر تجهیزات مرتبط را فعال کنند.

وی افزود: همچنین مقرر شده است یک ساعت پیش از پایان ساعت کاری، تجهیزات مربوط به مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی خاموش شود تا مدیریت مصرف انرژی به شکل مؤثرتری انجام گیرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی از این قاعده مستثنا هستند و تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود خواهند بود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با آغاز سال تحصیلی، روند فعالیت‌ها با آرامش و سلامت برای مردم و کارکنان دستگاه‌های اجرایی دنبال شود.

 

 

برچسب ها: سازمان اداری ، سازمان اداری استخدامی
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