باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - علی فالح الزیدی، نخست وزیر عراق با ابومحمد الجولانی، سرکرده تروریست‌های تحریرالشام و رئیس خودخوانده سوریه درباره راه‌های توسعه روابط دوجانبه و تلاش‌های انجام‌شده برای تقویت روند کاهش تنش در منطقه گفت‌و‌گو کرد.

دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: «علی فالح الزیدی، رئیس شورای وزیران، شامگاه سه‌شنبه به وقت بغداد، در حاشیه برگزاری هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با احمد الشرع (ابومحمد الجولانی)، رئیس‌جمهور سوریه، دیدار کرد.»

در بیانیه عراق آمده است که در این دیدار، اوضاع کلی منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی و درباره روابط دوجانبه و راه‌های توسعه آن بر اساس منافع متقابل در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف گفت‌و‌گو شد. همچنین تلاش‌های انجام‌شده برای تقویت آرامش و کاهش شدت تنش‌ها در منطقه مورد بحث قرار گرفت.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)