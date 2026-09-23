نخست‌وزیر عراق و الجولانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، درباره توسعه روابط دوجانبه دیدرا و رایزنی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - علی فالح الزیدی، نخست وزیر عراق با ابومحمد الجولانی، سرکرده تروریست‌های تحریرالشام و رئیس خودخوانده سوریه درباره راه‌های توسعه روابط دوجانبه و تلاش‌های انجام‌شده برای تقویت روند کاهش تنش در منطقه گفت‌و‌گو کرد.

دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: «علی فالح الزیدی، رئیس شورای وزیران، شامگاه سه‌شنبه به وقت بغداد، در حاشیه برگزاری هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با احمد الشرع (ابومحمد الجولانی)، رئیس‌جمهور سوریه، دیدار کرد.»

در بیانیه عراق آمده است که در این دیدار، اوضاع کلی منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی و درباره روابط دوجانبه و راه‌های توسعه آن بر اساس منافع متقابل در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف گفت‌و‌گو شد. همچنین تلاش‌های انجام‌شده برای تقویت آرامش و کاهش شدت تنش‌ها در منطقه مورد بحث قرار گرفت.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)

برچسب ها: نخست وزیر عراق ، ابومحمد الجولانی ، عراق و سوریه
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