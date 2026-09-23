باشگاه خبرنگاران جوان - آیین نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ امروز با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر آموزش و پرورش، وزیر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و ... در دبستان دخترانه شهید بهزادی منطقه ۲ شهر تهران و همزمان در سراسر کشور برگزار شد.

این مراسم با هدف آغاز رسمی و حضوری سال تحصیلی جدید و گرامیداشت بازگشایی مدارس برگزار و طی آن زنگ شروع سال تحصیلی با حضور مسئولان، عوامل مدرسه و دانش‌آموزان نواخته شد.

در این مراسم از ثبت آیین بازگشایی مدارس در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور نیز رونمایی شد.