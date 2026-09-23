«زنگ مهر» و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به‌صورت رسمی و همزمان در سراسر کشور نواخته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ امروز با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر آموزش و پرورش، وزیر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و ... در دبستان دخترانه شهید بهزادی منطقه ۲ شهر تهران و همزمان در سراسر کشور برگزار شد.

این مراسم با هدف آغاز رسمی و حضوری سال تحصیلی جدید و گرامیداشت بازگشایی مدارس برگزار و طی آن زنگ شروع سال تحصیلی با حضور مسئولان، عوامل مدرسه و دانش‌آموزان نواخته شد.

در این مراسم از ثبت آیین بازگشایی مدارس در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور نیز رونمایی شد.

برچسب ها: آغاز سال تحصیلی ، مهر ماه
خبرهای مرتبط
دانشگاهیان برای پیشرفت ایران، مستحکم‌تر از گذشته گام بردارند
قدردانی وزیر علوم از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها
توزیع ۱۶۰ میلیون جلد کتاب و ساماندهی معلمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قدردانی وزیر علوم از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها
تدارک گسترده وزارت آموزش و پرورش برای استقبال از ۱۶.۵ میلیون دانش‌آموز
«زنگ مهر» نواخته شد/ ورود بیش از ۱۶.۵ میلیون دانش‌آموز به مدارس
غربالگری استعداد بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نوآموز در سازمان آموزش و پرورش استثنایی
آخرین اخبار
غربالگری استعداد بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نوآموز در سازمان آموزش و پرورش استثنایی
«زنگ مهر» نواخته شد/ ورود بیش از ۱۶.۵ میلیون دانش‌آموز به مدارس
تدارک گسترده وزارت آموزش و پرورش برای استقبال از ۱۶.۵ میلیون دانش‌آموز
قدردانی وزیر علوم از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها
دانشگاهیان برای پیشرفت ایران، مستحکم‌تر از گذشته گام بردارند
افراد زیر ۱۸ سال به محصولات مراقبت از پوست نیاز ندارند/ فریب تبلیغات فضای مجازی را نخورید
۲۰۰ شبیه‌سازی کامپیوتری دانشمندان در مورد آینده زمین و کیهان
کاهش تعداد دانش‌آموزان ورودی پایه اول ابتدایی
ابزار ردیابی جدید ChatGPT برای پایش فعالیت‌های مرور وب در خارج از اپلیکیشن
لزوم هماهنگی غذا با مزاج افراد + فیلم
چرا بیدار شدن در صبح‌های فصل پاییز دشوار است؟
افزایش هشدارها درباره فاجعه‌ای ناشی از هوش مصنوعی؛ چگونه از زندگی دیجیتال خود محافظت کنیم؟
از دیدگاه نجومی، آیا طول روز و شب در نخستین روز پاییز باهم برابرند؟
بهترین تمرینات برای حفظ سلامت استخوان
نحوه تشخیص بیماری‌های چشمی در نوزاد + فیلم
برچیده شدن تمام مدارس کانکسی بالای ۱۰ دانش‌آموز + فیلم
افتتاح بیمارستان سوختگی باب الحوائج تا پایان سال+ فیلم
با علم‌آموزی انتقام خون شهدای دانش‌آموز را خواهیم گرفت
افزایش ۱۰ هزار متری فضای آموزشی در استان تهران