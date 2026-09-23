با دستور استاندار کرمان طرح پیشگیری از ترک تحصیل دانش آموزان تصویب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی طالبی شنبه اول مهرماه در مراسم رزمایش مواسات و همدلی و اهدای ۶۶ هزار و ۸۰۰ بسته لوازم‌التحریر ویژه دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان با حضور رئیس کمیته امداد کشور در مصلی امام علی(ع) کرمان گفت: تمام تلاش ما این است که فرصت تحصیل را برای همه دانش‌آموزان استان کرمان فراهم کنیم. 

وی با اشاره به اینکه هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازبماند، بیان کرد: می‌خواهیم با هماهنگی و همدلی همه اعضای اداری و کمک بخش خصوصی، فرصت تحصیل را برای همه دانش‌آموزان در استان فراهم کنیم.

وی افزود: امروز نمونه‌ای از فعالیت کمیته امداد در رسیدگی به دانش‌آموزان نیازمند استان در حال اجراست و از این نگاه و توجه به دانش‌آموزان قدردانی می‌کنیم.

 طالبی با تاکید بر اینکه در شورای آموزش و پرورش، موضوع کمک به دانش‌آموزان مطرح و مبلغی نیز از سوی استان برای کمک به رفع این مسئله تأمین شده است، گفت: در تمامی شهرستان‌های استان، با محوریت فرمانداران، از ترک تحصیل دانش‌آموزانی که به دلیل مشکلات مالی قصد ادامه تحصیل ندارند، پیشگیری خواهیم کرد.

برچسب ها: ترک تحصیل ، کمیته امداد
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