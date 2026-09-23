رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به نقش کلیدی این سازمان در ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت، از فرآیند غربالگری بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نوآموز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آئین بازگشایی متمرکز مدارس استثنایی با حضور مسئولان آموزش و پرورش و مقامات کشوری صبح امروز برگزار شد.

سالار قاسمی، رئیس سازمان آموزش‌ و پرورش استثنایی کشور در این آئین گفت: سال تحصیلی را در حالی آغاز می‌کنیم که اگرچه برخی از دانش‌آموزان و مربیان ما در مسیر شهادت حضور دارند، اما سیره و سلوک و آرمان‌های آن‌ها همچنان در بدنه آموزش و پرورش کشور جاری و تابان است.

وی با خوش‌آمدگویی به مسئولان حاضر در مراسم، از جمله وزیر [نام وزیر را وارد کنید] و معاونین ایشان قدردانی کرد و حضور مقامات را نویدبخش اقدامات بزرگ در حوزه آموزش استثنایی دانست. رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به پیوندهای میان حوزه فعالیت سازمان و وزارتخانه مربوطه، بر اهمیت همکاری‌های مشترک برای ارتقای سطح خدمات تأکید کرد.

وی در ادامه با تبیین جایگاه استراتژیک این سازمان، گفت: سازمان آموزش و پرورش استثنایی را می‌توان درگاه ورودی به نظام تعلیم و تربیت کشور و مبدأ کیفیت‌بخشی به این نظام دانست. ما هر ساله فرآیند سنجش و غربالگری بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نوآموز را از نظر آمادگی جسمانی و استعدادهای تحصیلی با هماهنگی نهادهای مربوطه انجام می‌دهیم و تلاش داریم این بازه زمانی سنجش را برای اثرگذاری بیشتر، کوتاه‌تر کنیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با تأکید بر اینکه این سازمان مصداق و جلوه واقعی عدالت آموزشی و از منظومه فکری نظام و ریاست‌جمهور است، بر نیازهای بنیادین این جامعه تأکید کرد. وی افزود: دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در سه حوزه هنر، ورزش و به‌ویژه مهارت‌آموزی نیاز به توجه ویژه دارند.

وی در پایان با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری با سازمان فنی و حرفه‌ای، خواستار دستور ویژه وزیر جهت تجهیز تجهیزات و فراهم کردن امکانات لازم برای دانش‌آموزان در رشته‌های جدید شد تا بتوان در آینده نزدیک، تحولات بزرگی در حوزه مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری این دانش‌آموزان رقم زد.