مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: مطابق قانون، خرید و فروش مصنوعات طلای بدون کد شناسایی یا دارای کد شناسایی ابطال‌شده ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل استاندارد استان تهران با اعلام اجرای گشت‌های نظارتی، گفت: مطابق قانون، خرید و فروش مصنوعات طلای بدون کد شناسایی یا دارای کد شناسایی ابطال‌شده ممنوع است.

 قاسم فدوی در تشریح این خبر گفت: این موضوع به دفعات، به خریداران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مصنوعات طلا در استان اطلاع‌رسانی شده‌است و در حال حاضر نیز، بازرسان استاندارد با بازرسی از واحد‌های تولیدی و عرضه‌کننده مصنوعات طلا، بر این مصنوعات نظارت می‌کنند.

وی افزود: وظیفه اصلی کنترل اعتبار بر عهده خریداران مصنوعات طلا است که باید هنگام خرید، اعتبار کد شناسایی را از طریق سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ استعلام نمایند.

این مقام مسئول با تاکید بر ممنوعیت خرید و فروش مصنوعات طلای فاقد کد شناسایی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون، برای ۹۰ واحد سازنده مصنوعات طلا کد شناسایی صادر و یا تمدید شده است و مجموعا واحد‌های دارای کد معتبر در استان تهران بالغ بر ۱۳۰۰ واحد است.

منبع: استاندارد

برچسب ها: خرید طلا ، فروش طلا
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