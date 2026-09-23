باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ موسی جسور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب با اشاره به کشف و ضبط ادوات قطع غیرمجاز درختان در محدوده تالاب نوروزلو، گفت: در جریان گشت‌های مشترک یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان‌های میاندوآب و چهاربرج ماموران موفق شدند از قطع غیرقانونی درختان گز جلوگیری کرده و ابزارآلات مورد استفاده متخلفان را ضبط کنند.

جسور با تأکید بر اینکه حراست از حریم تالاب‌ها اولویت اصلی محیط‌بانان است؛ افزود: پس از شناسایی متخلفان در حین ارتکاب جرم صورت‌جلسه تخلف تنظیم و پرونده جهت رسیدگی فوری و اعمال قانون به مراجع قضایی ارسال شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست میاندوآب، نقش پوشش گیاهی تالاب نوروزلو را در پایداری اکوسیستم منطقه حیاتی دانست و تصریح کرد: گونه‌های بومی مانند بید و گز نقش بسزایی در تثبیت خاک، مقابله با فرسایش و کاهش گردوغبار دارند و هرگونه دست‌اندازی به این پوشش گیاهی نه تنها خلاف قانون بلکه تهدیدی برای سلامت اکولوژیک منطقه محسوب می‌شود.

وی در پایان با اشاره به استمرار عملیات‌های نظارتی تأکید کرد: نیروهای یگان حفاظت با همکاری پاسگاه شهید شجاعیان به صورت مستمر و شبانه‌روزی محدوده تالاب نوروزلو و حریم پارک ملی را پایش می‌کنند و هیچ‌گونه تخلف زیست‌محیطی از دید ناظران پنهان نخواهد ماند.

جسور از عموم شهروندان، طبیعت‌دوستان و ساکنان محلی خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخریب یا دست‌اندازی به عرصه‌های طبیعی مراتب را بلافاصله از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ گزارش دهند.