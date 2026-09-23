وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه‌ای برای ادغام ظرفیت‌های مدارس استثنایی با مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای جهت ارتقای سطح مهارت‌آموزی این کودکان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آئین بازگشایی متمرکز مدارس استثنایی با حضور مسئولان آموزش و پرورش و مقامات کشوری صبح امروز برگزار شد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این آئین گفت: هدف ما حرکت به سمت مدارس فراگیر است؛ یعنی دانش‌آموزانی که نیازهای ویژه یا توانایی‌های خاص دارند، بتوانند در کنار دانش‌آموزان مدارس عادی تحصیل کنند و از سوی دیگر، دانش‌آموزان مدارس عادی نیز از ظرفیت‌های مدارس استثنایی بهره‌مند شوند. ما معتقدیم هرگونه جداسازی کودکان از یکدیگر، رویکرد درستی نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم بازدید از مدارس استثنایی، ضمن ابراز تبریک به مناسبت بازگشایی مدارس و جشن اول مهر، از حضور گسترده اعضای دولت در مدارس سراسر کشور خبر داد. وی با اشاره عدم حضور رئیس‌جمهور در این مراسم به دلیل سفر ایشان به نیویورک، بر توجه ویژه دولت جدید به حوزه آموزش و پرورش تأکید کرد.

برچسب ها: دانش آموزان استثنایی ، آغاز سال تحصیلی
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