همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، زنگ مهر و مقاومت با حضور معاون علمی، فناوری در دبستان شجره طیبه میناب، نواخته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، زنگ مهر و مقاومت با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور در دبستان شجره طیبه میناب، مدرسه‌ای که شهدای دانش‌آموز و فرهنگی را در جنایات رژیم کودک‌کش آمریکا و رژیم صهیونیستی تقدیم کرده است، نواخته شد.

 حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری روز چهارشنبه در این مراسم که با حضور رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش، شهردار تهران، جمعی از دانش‌آموزان و خانواده‌های بازمانده شجره طیبه، اولیای دانش‌آموزان شهید و مدیران آموزش وپرورش برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت یاد شهدای دانش‌آموز و فرهنگیان، زنگ آغاز سال تحصیلی را با عنوان «زنگ مهر و مقاومت» در این مدرسه نواخت.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در حاشیه این مراسم گفت: سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ با حضور ۴۴۵ هزار دانش‌آموز و ۳۱ هزار معلم در این استان آغاز شد و آموزش و پرورش هرمزگان همگام با سیاست‌های دولت چهاردهم، سه راهبرد «عدالت، کیفیت و هویت» را با راهبری استاندار دنبال می‌کند.

منوچهر ضیایی در آیین آغاز سال تحصیلی جدید در شهر مقاوم و دلاور میناب، با درود به روان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ‌های تحمیلی ۱۲روزه و رمضان، سرداران شهید، رزمندگان و شهدای دانش‌آموز و معلم، اظهار کرد: امروز جای امام شهید انقلاب، شهدای دانش‌آموز و معلم بیش از هر زمان دیگری خالی است؛ امام شهیدی که همواره سایه لطف و عنایتش بر سر فرهنگیان و آموزش و پرورش جاری و ساری بود.

ضیایی با گرامیداشت یاد چهره‌های معصوم دانش‌آموزی که به گفته او «در همین مکان توسط آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب پرپر شدند» و معلمان فداکار، افزود: معلمان شهید تا لحظات آخر، آغوششان پناهگاه امن فرزندان این مرز و بوم بود و غیر از این از معلم انتظاری نیست.

وی ضمن قدردانی حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به نمایندگی، معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، مشاور وزیر و معین پروژه مهر استان هرمزگان، تصریح کرد: در این شرایط سال تحصیلی را آغاز می‌کنیم، اما شکوه این سال تحصیلی با پیروزی‌های بزرگ رزمندگان اسلام و وحدت مردم تحت رهبری مقام معظم رهبری مضاعف شده است؛ پیروزی‌هایی که عزت و عظمت نظام و ایران را در برابر جهانیان به نمایش گذاشت.

اضافه شدن ۱۳۳ پروژه آموزشی و ۴۵۰ کلاس درس به آموزش و پرورش هرمزگان

ضیایی با اشاره به بهره‌برداری از ۱۳۳ پروژه آموزشی بالغ بر ۴۵۰ کلاس درس در آغاز سال تحصیلی جدید گفت: سال گذشته نیز در گام اول نهضت مدرسه‌سازی، ۱۶۰ مدرسه با بیش از ۶۰۰ کلاس درس به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: تفاهم‌نامه ۲۵۰ مدرسه از محل مسئولیت اجتماعی به دستور استاندار محترم منعقد شد و عملیات اجرایی تعداد زیادی از این پروژه‌ها آغاز شده است.

وی با تأکید بر اینکه کیفیت آموزش و تربیت با جدیت دنبال می‌شود، گفت: همه شاخص‌ها و آمارها نشان می‌دهد آموزش و پرورش هرمزگان در حوزه‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی در حال توسعه، درخشش و بهبود است.

 

برچسب ها: حمله آمریکا ، اول مهر
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