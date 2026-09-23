باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- پیرحسین کولیوند، رییس جمعیت هلال‌احمر، در مراسم نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی مهد ۱۴۰۵ در مدرسه شهید محلاتی گفت:چند شب پس از آن حادثه به همین منطقه آمدم و دیدم نوجوانانی هم‌سن و سال شما با شجاعت در میدان حاضرند؛ آنجا بود که تفاوت نسلِ پناه‌گرفته با نسلِ ایستاده در میدان را دریافتم.

وی با اشاره به گزارش خود در کنفرانس صلیب سرخ جهانی افزود: پدر همان کنفرانس، نماینده صلیب سرخ از کمبود پناهگاه و درخواست کمک سخن می‌گفت، اما من از اقتدار، جوانمردی و غیرت جوانان این سرزمین گزارش دادم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر تفاوت تربیت نسلی که با ترس رشد می‌کند با نسلی که با شهامت پرورش می‌یابد، اظهار داشت: جوانان غیرتمند و دلیر این کشور در همین‌جا تربیت می‌شوند و فرزندان ما با فرزندان دشمنان ما تفاوت دارند.

کولیوند خطاب به دانش‌آموزان گفت: امروز با تحصیل و تلاش می‌توانید این روحیه را تقویت کنید؛ بسیاری از شما در آینده قهرمانان بزرگ نظام خواهید شد. آینده مملکت دست شماست.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به مدارس در حوادث اخیر و برآورد هزینه‌های بازسازی، از روحیه امدادگری نوجوانان هلال‌احمر یاد کرد و گفت: قهرمانانی را دیدم که برای نجات دیگران وارد خطر می‌شدند، نمی‌ترسیدند و شجاع بودند؛ آینده کشور همین عزیزان هستند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به توجه ویژه رهبر شهید به نسل جوان خاطرنشان کرد: باید سبک زندگی شهدا را در کمک به دیگران، فداکاری و ایثار دنبال کنیم؛ با تربیت چنین نسلی، فرماندهان غیور کشور در ایران تربیت خواهند شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به آموزش‌های امدادی در مدارس اشاره کرد و افزود: کمک‌های اولیه را آموزش می‌دهیم تا شما یاد بگیرید خودتان را نجات دهید و به دیگران کمک کنید.

کولیوند در پایان از دانش‌آموزان خواست به جمعیت هلال‌احمر بپیوندند و گفت: ما دستگاه یا وزارتخانه نیستیم؛ یک جمعیت هستیم که در کنار هم برای خدمت حضور داریم. امیدوارم تمام فعالیت‌ها را از طریق نوجوانان و جوانان پیش ببرم؛ مطمئنم این راهبرد موفق خواهد بود.