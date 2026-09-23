باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایران‌خودرو در نامه‌ای به اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار، قیمت جدید کارخانه‌ای چهار محصول خانواده هایما را اعلام کرد.

بر اساس این نامه که با شماره ۱۴۰۵۴۱۸۹۲۳ در تاریخ ۱ مهر ۱۴۰۵ صادر شده، قیمت‌های جدید محصولات هایما پس از دریافت مجوز و در راستای اطلاع‌رسانی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده است.

مطابق جدول منتشرشده، قیمت کارخانه‌ای چهار محصول هایما Pro S0، هایما Pro S7، هایما S8 و هایما 7X افزایش یافته است.

افزایش قیمت از ۲۹ تا ۳۷ درصد

بررسی ارقام نامه نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت مربوط به هایما 7X است؛ قیمت این خودرو از حدود ۳ میلیارد و ۳۴۸ میلیون تومان به حدود ۴ میلیارد و ۵۹۲ میلیون تومان رسیده که معادل افزایش حدود **۳۷.۲ درصدی است.

پس از آن، هایما Pro S0 با رشد حدود ۳۳.۴ درصدی قرار دارد و قیمت آن از حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به حدود ۳ میلیارد و ۲۰۲ میلیون تومان رسیده است.

قیمت کارخانه‌ای هایما S8 نیز نزدیک به ۲۹.۷ درصد افزایش یافته و از حدود ۳ میلیارد و ۴۱ میلیون تومان به حدود ۳ میلیارد و ۹۴۵ میلیون تومان رسیده است.

همچنین قیمت هایما Pro S با افزایش حدود ۲۹.۱ درصدی از حدود ۲ میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان به حدود ۳ میلیارد و ۴۵۴ میلیون تومان رسیده است.

فاصله قیمت‌های جدید با نرخ‌های قبلی

محاسبه ارقام نشان می‌دهد افزایش ریالی قیمت‌ها نیز قابل توجه است. در میان چهار محصول، هایما 7X با حدود ۱.۲۴۴ میلیارد تومان افزایش بیشترین رشد ریالی را تجربه کرده است.

هایما S8 نیز حدود ۹۰۴ میلیون تومان، هایما Pro S0 حدود ۸۰۲ میلیون تومان و هایما Pro S7 حدود ۷۷۹ میلیون تومان افزایش قیمت کارخانه‌ای داشته‌اند.

هزینه‌های قانونی جداگانه محاسبه می‌شود

نکته مهم در این نامه آن است که ارقام اعلام‌شده، بهای کارخانه‌ای محصولات هستند و تمام هزینه‌های نهایی پرداختی مشتری را شامل نمی‌شوند.

ایران‌خودرو در انتهای نامه تصریح کرده است که مواردی مانند مالیات، عوارض شماره‌گذاری، ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث و سایر عوارض و پرداخت‌های قانونی به مبالغ اعلام‌شده اضافه خواهد شد.

بنابراین قیمت نهایی پرداختی برای خریدار، با توجه به هزینه‌های قانونی و الزامات زمان تحویل، می‌تواند بالاتر از ارقام درج‌شده در جدول باشد

جمع‌بندی تحلیلی

این نامه نشان می‌دهد قیمت کارخانه‌ای محصولات هایما در ایران‌خودرو در مقایسه با نرخ‌های قبلی، در محدوده حدود ۲۹ تا ۳۷ درصد افزایش یافته است. از منظر ریالی نیز افزایش قیمت چهار محصول بین حدود ۷۷۹ میلیون تا یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون تومان محاسبه می‌شود.

در عین حال، ارقام این نامه صرفاً بیانگر تغییر بهای کارخانه‌ای هستند و برای تحلیل اثر این افزایش بر بازار خودرو باید قیمت‌های بازار، شرایط فروش، میزان عرضه، هزینه‌های جانبی و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار هر یک از مدل‌ها نیز به‌صورت جداگانه بررسی شود.