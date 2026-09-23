باشگاه خبرنگاران جوان - سامانه خودرویی سازمان منطقه آزاد چابهار یک مهر با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و هیأت همراه، رونمایی و به بهره‌برداری رسید.

این سامانه با هدف الکترونیکی‌سازی و تسهیل فرآیندهای مرتبط با خدمات خودرویی در منطقه آزاد چابهار راه‌اندازی شده و قرار است دسترسی شهروندان و فعالان اقتصادی به خدمات این حوزه را تسهیل کند.

راه‌اندازی سامانه خودرویی منطقه آزاد چابهار در راستای توسعه خدمات هوشمند و استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات انجام شده است؛ رویکردی که با هدف کاهش فرآیندهای اجرایی، افزایش سرعت ارائه خدمات و ایجاد دسترسی آسان‌تر به خدمات مرتبط با خودرو دنبال می‌شود.

در مراسم رونمایی از این سامانه، حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و هیأت همراه حضور داشتند.

توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی و حرکت به سمت ارائه خدمات هوشمند، از جمله برنامه‌های سازمان منطقه آزاد چابهار برای ارتقای کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای شهروندان و فعالان اقتصادی منطقه عنوان شده است.