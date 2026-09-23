باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال ایران صبح امروز (چهارشنبه ۱ مهر) در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، از ساعت ۰۷:۰۰ به وقت تهران (۱۲:۳۰ به وقت ژاپن) به مصاف تیم ملی قزاقستان رفت و با ارائه نمایشی قابل قبول و تکیه بر توانمندی بازیکنان جوان خود، به پیروزی دست یافت.

ملی‌پوشان ایران که برای صعود به مرحله بعدی رقابت‌ها نیاز به کسب پیروزی برابر قزاقستان داشتند، بازی را با تمرکز و انگیزه بالا آغاز کردند و از همان دقایق ابتدایی، برتری فنی و تاکتیکی خود را به حریف دیکته کردند. شاگردان نناد کلاییچ در نیمه نخست با نمایش منسجم و هماهنگ، کنترل جریان بازی را در اختیار داشتند و در نهایت با نتیجه ۱۶-۱۳ به رختکن رفتند.

در نیمه دوم نیز روند برتری ایران ادامه پیدا کرد و کادر فنی با هدف استفاده از ظرفیت تمامی بازیکنان، فرصت بیشتری در اختیار جوان‌تر‌های تیم ملی قرار داد تا آنها نیز در این میدان مهم آسیایی تجربه ارزشمندی کسب کنند.

در نهایت این دیدار با نتیجه ۲۸-۲۳ به سود تیم ملی ایران به پایان رسید تا ملی‌پوشان کشورمان با کسب این پیروزی، در جدول گروه B سه امتیازی شده و جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را به دست آورند.

تیم ملی ایران اکنون باید منتظر پایان دیدار‌های امروز و فردا در مرحله گروهی بماند تا حریف خود را در مرحله بعدی این رقابت‌ها بشناسد.

تیم ملی هندبال ایران با این نفرات به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اعزام شده است:

محمد سیاوشی، محمدرضا اورعی، بهشاد فاتحی‌زاده، امید عنایتی‌جو، محمدحسین فرخی زرندی، یونس آثاری، علی حیدریان، صابر حیدری، روح الله عادل‌خانی، محمدمهدی بهنام‌نیا، علی امیر یوسفی، مهران رهنما، امیدرضا سرپوشی، علیرضا پیرزاده اهوازی، محمدرضا کاظمی و میلاد قلندری

کادر فنی و سرپرستی تیم ملی هندبال را نیز نناد کلاییچ (سرمربی)، حمید صادق‌شاه‌نشین (مربی)، فرید علیمرادی (مربی دروازه‌بان‌ها)، محسن طاهری (مشاور فنی و آنالیزور)، ایرج رضایی (سرپرست) و علی بخشی (ماسور) تشکیل می‌دهند.