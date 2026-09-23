باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت استقامت جاده مردان در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا امروز (چهارشنبه) برگزار شد و آرش میرباقری، نماینده ایران، در میان رکابزنان حاضر در خط پایان در جایگاه نوزدهم قرار گرفت.
این نتیجه در حالی رقم خورد که میرباقری پیشتر در ماده تایمتریل انفرادی همین بازیها عنوان هشتم را کسب کرده بود و به عنوان جوانترین دوچرخهسوار حاضر در آن رقابت شناخته میشد.
در این مسابقه ۴۰ دوچرخهسوار در خط استارت حاضر شدند که در نهایت دوچرخهسواران قزاقستان عناوین اول و دوم را به دست آوردند. نماینده کشور میزبان، ژاپن، نیز سوم شد.