باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر در مراسم بازگشایی مدارس در جمع خبرنگاران با یادآوری آسیب‌دیدگی مدرسه‌ای در همسایگی محل برگزاری مراسم در پی حمله موشکی دشمن گفت: طبقه فوقانی این مدرسه آسیب دیده بود؛ هم سقف، هم پنجره‌ها و هم شیشه‌ها. با کمک مدیران، خیرین و همکاری هلال‌احمر، ساختمان خیلی سریع آماده شد و امروز دانش‌آموزان از آن استفاده می‌کنند.

کولیوند با تأکید بر جایگاه ویژه مراکز آموزشی بیان کرد: آینده کشور به دانشمندان، فرماندهان و مدیران کشوری سپرده می‌شود که از همین‌جا تربیت می‌شوند؛ لذا باید اهمیت ویژه‌ای به این مراکز و به این سرمایه‌های اصلی کشور داده شود.دست تک‌تک این عزیزان را می‌بوسم و از معلمان و مدیران که در پرورش این سرمایه‌های اصلی کشور زحمت می‌کشند، تشکر می‌کنم.

وی درباره نقش دانش‌آموزان در آینده هلال‌احمر تصریح کرد: آنچه در جمعیت هلال‌احمر برای من اهمیت ویژه دارد، توجه به نونهالان، نوجوانان و جوانان است؛ چراکه قهرمانان از همین‌جا پرورش پیدا می‌کنند. فرقی نمی‌کند چه جنس قهرمانی باشد؛ فرمانده، مربی، امدادگر، نجاتگر، مهندس، پزشک یا هر انسان دیگری. باید سبک زندگی را از همین‌جا بیاموزیم؛ اینکه چگونه با غیرت باشیم، چگونه ایثار کنیم و چگونه فداکاری کنیم.

کولیوند با اشاره به اقدامات هلال‌احمر در بازسازی مدارس آسیب‌دیده گفت: هلال‌احمر برای بازسازی مدارس کمک‌های بسیاری کرده است. آقای حاج اکبر ابراهیمی حتی از من خواست که در شبکه‌های مجازی اعلام کنیم هر مدرسه، مرکز درمانی یا دانشگاهی که بر اثر جنگ تخریب شده، تا سقف یک‌ونیم میلیارد تومان را خودش تأمین می‌کند و هزینه پنجره و شیشه شکسته نیز جداگانه پرداخت می‌شود. این کمک‌ها در سطح کشور انجام شده است.

وی درباره پیگیری حقوقی جنایت جنگی رژیم اشغالگر اظهار داشت: پرونده جنایت جنگی را مرتب پیگیری می‌کنیم؛ همین دیشب نیز با یک وکیل بین‌المللی صحبت کردم تا به‌صورت خصوصی نیز شکایت را دنبال کنیم. کمیته صلیب سرخ نیز قرار شده در این زمینه به ما کمک کند. البته آمریکایی‌ها کمک‌های خود را از ما گرفتند، اما نهاد‌های مختلف بین‌المللی مرتبط با حقوق کودکان وجود دارند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با انتقاد از عملکرد نهاد‌های بین‌المللی افزود: واقعیت این است که نهاد‌های بین‌المللی خاصیت خود را از دست داده‌اند، اما این به معنای بی‌تفاوتی ما نیست. با تمام غیرت، همت و ظرفیت ادامه می‌دهیم. این را رهبر شهید به ما یاد داد. روزی که در صلیب سرخ و سازمان ملل صحبت کردم، مظلومیت این عزیزان را به رخ همه کشیدم؛ تا جایی که رئیس صلیب سرخ آمریکا گفت عذرخواهی می‌کنم، رژیم ما این تصاویر و فیلم‌ها را هیچ‌وقت به ما نشان نمی‌داد و اینها همه جنایت جنگی است.