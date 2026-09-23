کیفرخواست پرونده عملیات تروریستی انفجار پیجرهای مورد استفاده حزب الله لبنان که منتهی به مجروح شدن سفیر جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ در دادسرای تهران صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی روز چهارشنبه اظهار کرد: این پرونده بر اساس شکواییه سفیر وقت جمهوری اسلامی در بیروت و اعلام جرم وزارت امور خارجه علیه هفت نفر از سران و عوامل رژیم غاصب صهیونیستی از جمله بنیامین نتانیاهو تشکیل و پس از رسیدگی و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

دادستان تهران یادآور شد: متهمان این پرونده به اتهام افساد فی الارض از طریق ایراد صدمه بدنی عمدی، شروع به قتل عمدی و تخریب و از کار انداختن و اخلال درداده‌ها با استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی در کشور لبنان، تحت پیگرد قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مجتبی امانی همدانی سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران در بیروت، در جریان این حمله تروریستی در دفتر کار خود، از ناحیه دو چشم، صورت، انگشتان و کف هر دو دست و سینه و پا مجروح و ضمن از دست دادن بخشی از بینایی، دچار عوارض و اختلالات جسمانی غیرقابل جبران شده است؛ وزارت امور خارجه براساس شکواییه نامبرده و به استناد قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح، درخواست تعقیب کیفری کلیه عاملین، آمرین، معاونین و شرکای این عمل مجرمانه را در دادسرا مطرح کرد.

به گفته دادستان تهران، طبق تحقیقات، این عملیات تروریستی از ۱۰سال قبل از اجرایی شدن، توسط عوامل رژیم صهیونیستی طراحی و پیجرهای منفجر شده در سرزمین‌های اشغالی تولید و با نشان یک شرکت تایوانی توسط یک شرکت صوری صهیونیستی واقع در کشور مجارستان به حزب الله فروخته شده بود.

حمله تروریستی انفجار پیجرهای حزب الله لبنان، در تاریخ ۱۷ و ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ میلادی برابر با ۲۷ و ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ صورت گرفت و طی آن چندهزار پیجر و صدها بیسیم واکی تاکی در دو موج جداگانه به صورت همزمان در لبنان منفجر و منجر به شهادت ده‌ها نفر از افراد غیرنظامی و از جمله تعداد زیادی کودک و مجروحیت شدید چند هزار نفر به ویژه در نواحی چشم، دست و صورت گردید.

منبع: قوه قضاییه

برچسب ها: صدور کیفرخواست ، لبنان
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نظرات کاربران
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United States of America
ناشناس
۱۰:۱۹ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
اسرائيل انواع اقسام موبايل و تجهيزات الكترونيكي اغشته به ابزارهاي جاسوسي از طريق كشورهاي عربي همسايه به بازار ايران فرستاده و ميفرستد.
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