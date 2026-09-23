\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u0631\u0627\u0628\u0639\u0647 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0628\u062e\u062a\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0628\u0631\u062e\u0637 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0631\u0627\u0647\u0648\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0634\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0646 \u062f\u0631 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u0648\u06cc\u0698\u06af\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0647\u0645 \u06cc\u06a9 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0646\u06a9\u0627\u062a\u06cc \u0628\u06cc\u0627\u0646\u200c \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0