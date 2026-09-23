باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ویژگی‌های مهمی که یک سرویس مدرسه باید داشته باشد + فیلم

رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ در مورد ویژگی‌های یک سرویس مدرسه توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ با حضور در برنامه شهر امن در خصوص ویژگی‌های مهم یک سرویس مدرسه نکاتی بیان‌ کرد.

 

 

مطالب مرتبط
ویژگی‌های مهمی که یک سرویس مدرسه باید داشته باشد + فیلم
young journalists club

تامین سرویس رایگان دانش آموزان روستایی

ویژگی‌های مهمی که یک سرویس مدرسه باید داشته باشد + فیلم
young journalists club

فرصت مجدد والدین برای ثبت نام سرویس مدرسه

ویژگی‌های مهمی که یک سرویس مدرسه باید داشته باشد + فیلم
young journalists club

حادثه برای دانش آموز هنگام پیاده شدن از سرویس مدرسه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ریشه مقاومت در یمن از کجا نشات می‌گیرد؟ + فیلم
۵۸۹

ریشه مقاومت در یمن از کجا نشات می‌گیرد؟ + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران از زبان تحلیلگر عرب‌زبان + فیلم
۴۷۷

شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران از زبان تحلیلگر عرب‌زبان + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
آشکار شدن میزان آسیب پذیری واشنگتن در برابر تهران + فیلم
۴۶۲

آشکار شدن میزان آسیب پذیری واشنگتن در برابر تهران + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
چرا فاصله گرفتن از دشمن خطرناک است؟ + فیلم
۴۳۴

چرا فاصله گرفتن از دشمن خطرناک است؟ + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
نگاه خاص شهید باقری در مواجهه با آمریکا + فیلم
۴۱۶

نگاه خاص شهید باقری در مواجهه با آمریکا + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۲ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
باید کد رانند شماره 110 شماره تاکسی رانی و شماره ها و برچسب های امنیتی داشته باشد و دانش آموزان آگاه باشند
۰
۱
پاسخ دادن