قرارگاه مردمی ایران پیروز با حضور مدیران ارشد شهری در منطقه ۴ تهران و تاکید بر نقش مردم در اداره شهر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴ جلسه‌ای با حضور خمسه معاون پایش اداره کل حوزه شهردار تهران و مدیران معاونت امور مناطق، سیدمحمد موسوی شهردار، معاونان، شهرداران نواحی ۹ گانه و مدیران شهری منطقه برگزار و درخصوص مردمی سازی و اهداف اصلی قرارگاه مردمی ایران پیروز تصمیم گیری شد.

طی این جلسه درخصوص رویکرد قرارگاه مردمی ایران پیروز در قالب ۲۱ قرارگاه در حوزه‌های مختلف شهری و چگونگی شکل گیری این قرارگاه بحث و تبادل نظر شد.

سیدمحمد موسوی شهردار منطقه ۴ ضمن خیرمقدم به میهمانان و خداقوت به تمامی همکاران گفت: مشارکت مردم در عرصه‌های شهری همیشه به عنوان یک شعار و آرزو بود، اما به یمن خون آقای شهیدمان امروز این ایده به یک واقعیت نزدیک شده است. با توجه به فتنه‌های یک سال گذشته و جنگ و بحران ۱۲ روزه و رمضان مردم بعنوان اصلی‌ترین مولفه‌های نظام در کنار مدیران خود در شهر و محله حضور یافته و اقدامات سازنده‌ای را به ثمر رساندند.

شهردار منطقه ۴ گفت: جنگ امروز یک جنگ تمام عیار است و دشمن با تمام ظرفیت خود به صحنه آمده است که نظام را به زانو دربیارود. در عرصه نظامی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و ... در تمامی حوزه‌ها تاب آوری مردم را نشانه گرفته و امیدوار است که از این طریق موفق شود، اما این خیال عبثی بیش نیست چرا که مردم ما خودجوش وارد صحنه شدند و ماجرا در دست گرفته و نقشه هایش را نقش بر آب کردند.

در ادامه جلسه خمسه معاون پایش اداره کل حوزه شهردار تهران ضمن تقدیر از تلاش‌های مثمر ثمر مدیریت شهری منطقه ۴ و تیم همراهش گفت: هدف اصلی از این جلسات ضرورت ارتقای تاب آوری شهروندان و استفاده از ظرفیت‌های آنها و به کارگیری آن هاست.

وی افزود: در این میان خارج از هرگونه بوروکراسی اداری و ساختار سازمانی پا به پای مردم وارد عمل شده و با استفاده از دغدغه‌ها و توانایی آنها برای رفع مشکلات هر محله در هر حوزه‌ای به پیش خواهیم رفت.

خمسه خاطرنشان کرد: جان قرارگاه مردم ایران پیروز مردمی سازی است که شعار همه مدیران شهر در دوران گذشته نیز بوده است، اما امروز به برکت خون شهدایمان به صورت خودجوش نهادینه شده و اجرا خواهد شد.

شایان ذکر است این جلسه با جمع‌بندی نکات مطروحه در خصوص نحوه هم‌افزایی ارکان مدیریت شهری منطقه ۴ و هماهنگی‌های اجرایی به پایان رسید و مقرر شد با راه‌اندازی و فعال‌سازی این قرارگاه‌ها در سطح محلات، گام‌های موثرتری در راستای حل مسائل شهروندان و تحقق اهداف مدیریت مشارکتی برداشته شود.