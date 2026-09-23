شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری همایش جانفدایان در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان؛ میزبان مردمانی بود که در همایش جانفدایان حضور یافتند. مردمانی که با قدمهای استوار، یک پیام را فریاد میزدند. ایران، خانه ماست و برای سربلندیاش، جانفداییم اینجا، پرچم ایران فقط به اهتزاز درنمیآید؛ بلکه در قلب مردمی میتپد که پای وطن ایستادهاند.
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منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان
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