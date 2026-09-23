شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری همایش جانفدایان در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان؛ میزبان مردمانی بود که در همایش جانفدایان حضور یافتند. مردمانی که با قدم‌های استوار، یک پیام را فریاد می‌زدند. ایران، خانه ماست و برای سربلندی‌اش، جانفداییم اینجا، پرچم ایران فقط به اهتزاز درنمی‌آید؛ بلکه در قلب مردمی می‌تپد که پای وطن ایستاده‌اند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: برگزاری رزمایش ، سوژه خبری ، جان فدا
خبرهای مرتبط
برگزاری رزمایش جان فدایان ایران در تهران + فیلم
شهروندخبرنگار خوزستان؛
شب به‌یاد ماندنی پیوند زوج‌‌های جان‌فدای اندیمشکی در میدان بیعت + فیلم
شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛
اجتماع با شکوه مردم انقلابی خوی در میدان مقاومت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تصاویری از نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در مدارس خنج
زنگ مهر و مقاومت در مدارس لارستان به صدا درآمد + عکس
آخرین اخبار
تصاویری از نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در مدارس خنج
زنگ مهر و مقاومت در مدارس لارستان به صدا درآمد + عکس
فیلمی از شور و حال دانش آموزان اصفهانی در اولین روز مهرماه
تجمع شبانه مردم با شکوه مردم انقلابی تهران در قرار‌های شبانه + فیلم
زنگ مدارس در دیباج به صدا درآمد + عکس و فیلم
عطرآگین شدن گلزار شهدای رازوجرگلان در هفته دفاع مقدس + مکس
برگزاری رزمایش جانفدایان در آران و بیدگل + فیلم
احیای سنت قدیمی نانوایی سنگک در آران و بیدگل + فیلم