شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری همایش جانفدایان در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان؛ میزبان مردمانی بود که در همایش جانفدایان حضور یافتند. مردمانی که با قدم‌های استوار، یک پیام را فریاد می‌زدند. ایران، خانه ماست و برای سربلندی‌اش، جانفداییم اینجا، پرچم ایران فقط به اهتزاز درنمی‌آید؛ بلکه در قلب مردمی می‌تپد که پای وطن ایستاده‌اند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.