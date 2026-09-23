باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ابومحمد الجولانی، سرکرده تروریست‌های تحریرالشام و رئیس خودخوانده سوریه، مدعی شد احیای حقوق سوریه شرط اساسی دستیابی به صلحی پایدار در منطقه است. او افزود رژیم تروریستی اسرائیل همچنان به حملات خود ادامه می‌دهد و اراضی سوری را که پس از سقوط بشار اسد به اشغال خود درآورده، در کنترل دارد. به گفته الجولانی، نفوذهای زمینی، بازداشت‌ها و حملات مکرر اسرائیل نیز همچنان ادامه دارد.

الجولانی در جریان یک نشست گفت‌وگومحور که شورای آتلانتیک در نیویورک و در حاشیه مشارکت او در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار کرد، ادعا کرد که سوریه مسیر دیپلماتیک را انتخاب کرده و به گفت‌و‌گو و کمک گرفتن از کشور‌های دوست، از جمله واشنگتن، روی آورده است.

او افزود که گفت‌وگوی مستقیم با رژیم تروریستی اسرائیل حدود یک سال و نیم پیش آغاز شد، اما به دلیل شرایطی مربوط به طرف اسرائیلی و خروج این رژیم از مذاکرات، با مانع مواجه شد؛ با این حال، دمشق همچنان به مشارکت در این روند با امید دستیابی به نتایج ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد که مرحله نخست مذاکرات بر منطقه‌ای متمرکز بود که رژیم تروریستی اسرائیل پس از ۸ دسامبر آن را اشغال کرد و هدف آن بازگشت به مرز‌های سال ۱۹۷۴ و دستیابی به یک توافق امنیتی است. الجولانی افزود در صورت موفقیت این توافق، سوریه می‌تواند وارد مذاکرات بلندمدت درباره صلح پایدار و بلندی‌های جولان شود و تاکید کرد که بیش از ۱۳۰ کشور در سازمان ملل، جولان را سرزمین سوریه می‌دانند.

الجولانی ادعا کرد که کشورش برای دستیابی به صلحی پایدار با رژیم تروریستی اسرائیل تلاش می‌کند، مشروط بر اینکه حقوق سوریه تضمین شود و اراضی این کشور تحت اشغال نباشد.

او همچنین خواستار تشکیل یک کمیته بین‌المللی برای ارزیابی نگرانی‌های رژیم تروریستی اسرائیل و تفکیک نگرانی‌های جدی از موارد دیگر با هدف جلوگیری از درگیری‌ها شد. الجولانی هشدار داد که سنجش سیاست‌های این رژیم تروریستی در قبال سوریه بر اساس تحولات غزه، رویکردی نادرست است که امنیت بیشتری برای صهیونیست‌ها ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب افزایش درگیری‌ها و جنگ‌ها می‌شود.

منبع: المیادین