فرمانده انتظامی استان لرستان از کشف ۱۹۳ قطعه شیء باستانی متعلق به دوره‌های مختلف تاریخی و دستگیری یک نفر در این رابطه توسط مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سردار "محمدرضا هاشمی‌فر" در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق و خرید و فروش غیرمجاز آثار تاریخی، با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، از نگهداری تعدادی اشیای باستانی در منزل فردی مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی، به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی صورت گرفته، ۱۹۳ قطعه شیء باستانی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان لرستان تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار هاشمی‌فر ادامه داد: بر اساس بررسی‌های اولیه و اعلام نظر کارشناسان میراث فرهنگی، اشیای کشف‌شده متعلق به دوره‌های مختلف تاریخی از جمله عصر برنز، عصر پارینه‌سنگی، هزاره اول قبل از میلاد و دوره‌های اسلامی است و بررسی‌های تخصصی کارشناسان میراث فرهنگی برای تعیین دقیق قدمت، اصالت و ارزش تاریخی این آثار ادامه دارد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی پلیس با قاچاق، حفاری غیرمجاز و خرید و فروش غیرقانونی آثار تاریخی، خاطرنشان کرد: آثار تاریخی و فرهنگی، بخشی ارزشمند از هویت و میراث این سرزمین هستند و حفاظت از آنها نیازمند همکاری و مشارکت همه مردم و دستگاه‌های مسئول است.

فرمانده انتظامی استان لرستان در پایان هشدار داد: افرادی که با هدف تاراج میراث فرهنگی، اقدام به حفاری غیرمجاز، خرید و فروش یا قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی می‌کنند، بدانند فعالیت آنان از دید پلیس و دستگاه‌های مسئول پنهان نخواهد ماند و در صورت شناسایی، برابر قانون با آنان برخورد خواهد شد.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: پلیس ، لرستان
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