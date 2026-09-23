پیروزی هندبال بانوان ایران مقابل قزاقستان، صعود به مرحله بعد را قطعی کرد، اما مصدومیت فرناز خدامرادی، تیم را در شرایط دشوار قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ملی‌پوشان ایران پیش از این در نخستین دیدار خود با نتیجه ۱۹ بر ۵ ازبکستان را شکست داده بودند و در دومین بازی نیز با نتیجه ۱۸ بر ۱۶ از سد ژاپن، میزبان رقابت‌ها، عبور کردند.
ایران با نتایج به‌دست‌آمده صعود خود از مرحله گروهی را قطعی کرده است و برای مشخص شدن رقیب خود در مرحله بعد، باید منتظر پایان کامل دیدار‌های مرحله گروهی بماند.

تیم ایران در ادامه رقابت‌ها شرایط ویژه‌ای خواهد داشت؛ چرا که فرناز خدامرادی در دیدار برابر ژاپن دچار مصدومیت شد و ادامه مسابقات را از دست داد. به این ترتیب، ایران باید ادامه رقابت‌ها را بدون امکان تعویض و با سه بازیکن دنبال کند.

مهلا عابدی، فرناز خدامرادی، شمیم نوری و مهسا کرانی ترکیب ایران را در این رقابت‌ها تشکیل می‌دهند و سحر نجفی هدایت تیم ملی را برعهده دارد.

برچسب ها: بسکتبال 3 نفره ، ناگویا
خبرهای مرتبط
سرمربی تیم ملی بسکتبال ۳ نفره بانوان: در مسابقات اتریش شرایط سختی خواهیم داشت
ترکیب تیم‎‌های اعزامی بسکتبال سه در سه دانشجویان به چین مشخص شد
حسن نایبی: انتظار باخت مقابل ترکمنستان را داشتیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قلعه نویی: تیم ملی جای جوان‌گرایی نیست بلکه جای تغییر نسل است
بازیکن امید اصول اولیه را بلد نیستند/ فوتبال ما یک بیمار رو به مرگ است
کاناوارو: ایران یکی از قدرتمندترین تیم‌های آسیاست
ایران با لباس‌ قرمز به مصاف ازبکستان می‌رود
آخرین تمرین تیم ملی پیش از دیدار با ازبکستان برگزار شد
شومورودوف: دیدار مقابل ایران به ما نقاط ضعفمان را نشان می‌دهد
نبی: ایران و ازبکستان باید دنبال تورنمنت‌های مشترک با حضور تیم‌های قدرتمند باشند/ کافا خروجی مطلوبی ندارد
استقلال در لیگ و آسیا؛ چالش حفظ ثبات در دو جبهه
قهرمانی ارزشمند ملی پوش پارکور ایران در رقابت‌های جهانی کاپ آزاد روسیه
سردار آزمون: همیشه بازی مقابل ازبکستان سخت بوده است
آخرین اخبار
آخرین تمرین تیم ملی پیش از دیدار با ازبکستان برگزار شد
نبی: ایران و ازبکستان باید دنبال تورنمنت‌های مشترک با حضور تیم‌های قدرتمند باشند/ کافا خروجی مطلوبی ندارد
شومورودوف: دیدار مقابل ایران به ما نقاط ضعفمان را نشان می‌دهد
کاناوارو: ایران یکی از قدرتمندترین تیم‌های آسیاست
سردار آزمون: همیشه بازی مقابل ازبکستان سخت بوده است
قلعه نویی: تیم ملی جای جوان‌گرایی نیست بلکه جای تغییر نسل است
بازیکن امید اصول اولیه را بلد نیستند/ فوتبال ما یک بیمار رو به مرگ است
ایران با لباس‌ قرمز به مصاف ازبکستان می‌رود
قهرمانی ارزشمند ملی پوش پارکور ایران در رقابت‌های جهانی کاپ آزاد روسیه
استقلال در لیگ و آسیا؛ چالش حفظ ثبات در دو جبهه
استقلال و گره هجومی؛ چرا رسیدن به دروازه حریف سخت می‌شود؟
هواداران استقلال در انتظار درخشش یک بازیکن
۱۶.۵ میلیارد تومان پاداش تیم ملی کاراته ایران در ناگویا
شجاع پناهی هم فینالیست شد؛ دبل طلایی ووشوی ایران در ناگویا
از هند تا هنگ‌کنگ؛ مسیر مقتدرانه سوگند سینکایی به فینال آسیایی
علی پاکدامن مدال برنز سابر مردان در بازی‌های آسیایی را از آن خود کرد
صعود فرشته اقتداری و نجمه بوشهری‌زاده به مرحله بعد اسکواش بازی‌های آسیایی
حضور ایران در فینال مسابقات eFootball پس از پیروزی مقابل ژاپن
فدراسیون فوتبال از مردم عذرخواهی کرد
فوتبال ایران طلایی شد/ فراموشی شکست تیم ملی امید با شیوه الکترونیک
چهار ملی پوش ووشو ایران در فینال ساندا بازی‌های آسیایی 
بازدید رئیس بنیاد مستضعفان از مجموعه فرهنگی و ورزشی انقلاب
صعود دانیال شه‌بخش به مرحله یک‌هشتم نهایی بوکس بازی‌های آسیایی
حسین عبدی: این نتیجه غیرقابل قبول است/ از تک‌تک مردم عزیزم عذر خواهی می‌کنم
صعود دختران کبدی ایران در ناگویا؛ هند صدرنشین شد
تایید درمان ملی پوش بسکتبال از سوی فدراسیون پزشکی تا بهبودی کامل
دلیل حذف تیم ملی امید؛ جابجایی ترکیب برنده با بی انگیزه‌های پر ادعا
خبر خوش برای اسکیت ایران؛ ویزای مسافران پاراگوئه صادر شد
ایران ۱ - ۴ کره شمالی/شکست سنگین تیم امید ایران و خروج از رقابت‌های آسیایی
کلاییچ: حریفان در مرحله بعد از ما نگران خواهند بود