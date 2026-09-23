پیروزی هندبال بانوان ایران مقابل قزاقستان، صعود به مرحله بعد را قطعی کرد، اما مصدومیت فرناز خدامرادی، تیم را در شرایط دشوار قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ملی‌پوشان ایران پیش از این در نخستین دیدار خود با نتیجه ۱۹ بر ۵ ازبکستان را شکست داده بودند و در دومین بازی نیز با نتیجه ۱۸ بر ۱۶ از سد ژاپن، میزبان رقابت‌ها، عبور کردند.

ایران با نتایج به‌دست‌آمده صعود خود از مرحله گروهی را قطعی کرده است و برای مشخص شدن رقیب خود در مرحله بعد، باید منتظر پایان کامل دیدار‌های مرحله گروهی بماند.

تیم ایران در ادامه رقابت‌ها شرایط ویژه‌ای خواهد داشت؛ چرا که فرناز خدامرادی در دیدار برابر ژاپن دچار مصدومیت شد و ادامه مسابقات را از دست داد. به این ترتیب، ایران باید ادامه رقابت‌ها را بدون امکان تعویض و با سه بازیکن دنبال کند.

مهلا عابدی، فرناز خدامرادی، شمیم نوری و مهسا کرانی ترکیب ایران را در این رقابت‌ها تشکیل می‌دهند و سحر نجفی هدایت تیم ملی را برعهده دارد.