باشگاه خبرنگاران جوان - میثم لکزایی در آیین اعزام کاروان تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی «مهر باشکوه» که همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با حضور معاون وزیر و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور، مدیر کل آموزش و پرورش استان، رئیس شورای اسلامی شهر زاهدان و رؤسای آموزش و پرورش شهرستان زاهدان برگزار شد، اظهار کرد: تأمین و توزیع تجهیزات آموزشی یکی از ارکان مهم در آمادهسازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی و تحقق عدالت آموزشی است.
وی افزود: در قالب کاروان «مهر باشکوه»، تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی مورد نیاز حدود ۵ هزار دانشآموز استان تأمین و در اختیار مدارس قرار میگیرد تا دانشآموزان در مناطق مختلف استان سال تحصیلی جدید را با امکانات مناسبتری آغاز کنند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان با اشاره به استمرار فرآیند تجهیز مدارس در طول سال، بیان کرد: از مهرماه سال گذشته تا مهرماه امسال در مجموع ۶۰ هزار نفر تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی در سطح مدارس استان توزیع شده است که این تجهیزات در قالب طرح تجهیز مدارس، تأمین نیازهای جدید و همچنین جایگزینی تجهیزات فرسوده در اختیار مدارس قرار گرفته است.
لکزایی ادامه داد: رویکرد ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تنها به ساخت فضاهای آموزشی محدود نمیشود بلکه در کنار توسعه و احداث مدارس موضوع تأمین تجهیزات، استانداردسازی و ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی نیز با جدیت دنبال میشود.
وی تصریح کرد: مدرسه زمانی میتواند بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی استعدادهای دانشآموزان باشد که علاوه بر فضای فیزیکی استاندارد، از تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی مورد نیاز نیز برخوردار باشد از این رو تلاش کردهایم همزمان با توسعه فضاهای آموزشی، روند تجهیز مدارس استان نیز با جدیت و استمرار دنبال شود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از نیازهای تجهیزاتی مدارس استان در مناطق کمبرخوردار قرار دارد، گفت: توزیع تجهیزات با اولویت مدارس و مناطق نیازمند انجام میشود تا امکانات آموزشی متناسب با نیاز واقعی مدارس در اختیار دانشآموزان قرار گیرد.
لکزایی خاطرنشان کرد: حرکت کاروان «مهر باشکوه» در آغاز سال تحصیلی نمادی از عزم مجموعه آموزش و پرورش و دستگاههای مسئول برای فراهم کردن زمینه تحصیل باکیفیت و دسترسی عادلانه دانشآموزان به امکانات آموزشی است و این مسیر در طول سال تحصیلی نیز استمرار خواهد داشت.
وی در پایان از همراهی و حمایت مجموعه وزارت آموزش و پرورش، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، استانداری سیستان و بلوچستان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و تمامی دستگاهها و مجموعههای همراه در مسیر تأمین و تجهیز مدارس استان قدردانی کرد و گفت: هدف نهایی همه این تلاشها، فراهم کردن محیطی شایسته برای تحصیل، تربیت و آیندهسازی فرزندان سیستان و بلوچستان است.
منبع: نوسازی و تجهیز مدارس استان