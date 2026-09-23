سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از طرح سوال از وزیر نفت درباره دلایل لغو قراردادهای بلندمدت فروش نفت ایران به چین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر طراحی سوال از وزیر نفت در مجلس درباره وضعیت قراردادهای نفتی ایران و چین گفت: در چارچوب برنامه ۲۵ ساله راهبردی همکاری‌های مشترک ایران و چین، قرارداد فروش نفت میان شرکت بازرگانی نفت ایران و هفت پالایشگاه چینی منعقد می‌شود.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس اظهار کرد: مدت اجرای این قراردادها دو سال بوده که در چارچوب برنامه راهبردی همکاری‌های مشترک دو کشور، به مدت دو سال بازاری مطمئن و تضمین‌شده برای فروش نفت ایران فراهم می‌شد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه قرارداد منعقد شده میان شرکت نفت ایران و هفت پالایشگاه چینی پس از گذشت ۶ ماه از طرف وزارت نفت لغو شده است، بیان کرد: وزیر نفت به‌عنوان مسئول فروش نفت کشور می‌بایست پاسخگوی علت یا علل لغو این قرارداد راهبردی باشد و هدف از طرح پرسش از وی در مجلس نیز شفاف‌سازی در این خصوص است.

بیاتی اضافه کرد: یکی دیگر از دلایل طرح سوال از وزیر نفت در مجلس مشخص شدن مرجع جبران خسارات وارده در اثر لغو این قرارداد است چراکه طبعا لغو چنین قراردادی می‌تواند بر روابط و تعاملات دو کشور ایران و چین اثرگذار باشد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران و چین به‌ویژه در شرایط کنونی و پس از جنگ تحمیلی سوم، گفت: نباید اجازه داد مسائلی از این دست و اعمال سلایق افراد مسئول، خللی در برنامه ۲۵ ساله راهبردی همکاری‌های مشترک ایران و چین ایجاد کند.

 

برچسب ها: وزیر نفت ، فروش نفت ، قرارداد 25 ساله ایران و چین
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
علت واضح است. چون قیمت نفت نسبت به قبل ۲ برابر شده
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