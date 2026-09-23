باشگاه خبرنگاران جوان - جمشید رخشانی‌نسب یک روز مانده به آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: با همکاری فرمانداری زاهدان و آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، اقدام مربوط به دانش‌آموزان اتباع و فاقدان شناسنامه زودتر آغاز شد به‌طوریکه در شهریورماه نامه‌های لازم برای پیگیری وضعیت آن‌ها صادر شده است.

وی با بیان اینکه تعداد دقیقی از دانش‌آموزان فاقد شناسنامه نیست در زاهدان مشخص نیست، تصریح کرد: با توجه به اینکه این افراد مدارک هویتی ندارند و مراجعه آن‌ها برای ثبت‌نام نیز در طول ماه‌های مختلف انجام می‌شود نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد آن‌ها ارائه کرد.

فرماندار زاهدان ادامه داد: تجربه سال گذشته نشان داد که مراجعه این گروه از دانش‌آموزان برای ثبت‌نام تا آذرماه نیز ادامه داشته، به همین دلیل امسال تلاش شد روند پیگیری و هماهنگی‌های مربوط به آنان از شهریورماه آغاز شود تا وقفه‌ای در تحصیل دانش‌آموزان ایجاد نشود.

آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی

وی عنوان کرد: آغاز سال تحصیلی فقط به آماده‌سازی کلاس‌های درس محدود نمی‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید در کنار آموزش و پرورش برای رفع موانعی که می‌تواند حضور دانش‌آموزان در مدارس را با مشکل مواجه کند، همکاری داشته باشند که خوشبختانه دستگاه‌های اجرایی شهرستان در قالب پروژه مهر با آموزش و پرورش همکاری کردند و اقدامات لازم برای آماده‌سازی مدارس و محیط پیرامونی آنها پیش از آغاز سال تحصیلی انجام شده است.

رخشانی نسب پاکسازی داخل و اطراف مدارس، رنگ‌آمیزی دیوارها و خط‌کشی مسیرهای عبور عابران پیاده در اطراف مراکز آموزشی را از جمله این اقدامات عنوان کرد و افزود: فراهم‌کردن شرایط مناسب برای حضور دانش‌آموزان در مدارس نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است و مشکلات موجود باید به‌صورت مستمر رصد و برای رفع آنها اقدام شود.

وی با اشاره به افزایش تردد در معابر شهری همزمان با بازگشایی مدارس اظهار کرد: برای مدیریت ترافیک و تسهیل رفت‌وآمد دانش‌آموزان، استقرار نیروهای راهور و راهنمایی و رانندگی در مقابل مدارس پیش‌بینی شده است همچنین شناسایی گره‌های ترافیکی و نقاط حادثه‌خیز، به‌ویژه در مسیرهای پرتردد و محدوده مدارس، باید در طول سال تحصیلی دنبال شود تا تردد دانش‌آموزان و خانواده‌ها با مشکل کمتری مواجه باشد.

فرماندار زاهدان ادامه داد: پیاده‌روسازی بلوار شهید نوری، بررسی انسداد و امتداد رفیوژ تقاطع بلوارهای جانبازان و بزرگمهر، اصلاح هندسی و نصب چراغ فرماندهی در محدوده میدان مشاهیر و اصلاح هندسی تقاطع بلوارهای جانبازان و بهداشت از جمله موضوعات مرتبط با مدیریت ترافیک شهری در این رابطه بوده است.

وی با اشاره به مشکلات مدارس بخش نصرت‌آباد گفت: مسائل آموزشی، زیرساختی و امکاناتی مدارس باید شناسایی و برای رفع آنها تلاش شود در واقع هدف از این اقدامات، فراهم‌کردن شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی و حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های درس است و پیگیری مشکلات مدارس باید پس از شروع سال تحصیلی نیز ادامه داشته باشد.

منبع فرمانداری زاهدان