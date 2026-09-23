دادستان کردکوی از بازداشت فردی خبر داد که با وعده پرداخت سود، ۱.۵ کیلوگرم طلا کلاهبرداری کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمد مصطفی‌زاده با اشاره به بازداشت متهم کلاهبرداری یک و نیم کیلوگرم طلا در کردکوی گفت: این فرد با وعده پرداخت سود، اعتماد افراد را جلب و از آنان طلا و وجه نقد دریافت می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب کردکوی افزود: متهم در ابتدا برای جلب اعتماد افراد، مدتی سود پرداخت می‌کرد، اما پس از گذشت مدتی پرداخت سود متوقف می‌شد و مبالغ یا طلا‌های دریافت‌شده نیز به صاحبان آنها بازگردانده نمی‌شد.

وی گفت: متهم در شیوه دیگری، با دریافت طلای افراد، مدعی می‌شد می‌تواند طلا را در تهران با قیمت بالاتری به فروش برساند و از این طریق نیز اقدام به دریافت طلا از شهروندان می‌کرد.

مصطفی‌زاده ادامه داد: در جریان رسیدگی به پرونده، تاکنون ۱۳ شاکی شناسایی شده‌اند و بر اساس شکایت‌های ثبت‌شده، مجموع اموال اعلام‌شده شامل یک کیلو و ۵۱۶ گرم و ۶ سوت طلا و ۹ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان وجه نقد است.

دادستان عمومی و انقلاب کردکوی گفت: متهم با اتهام کلاهبرداری و پولشویی دستگیر و پس از صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.

منبع تسنیم