مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران از تمهیدات ویژه این سازمان برای ماه مهر و فصل بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی رحیمی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران با اعلام این خبر اظهار داشت: از آنجایی که با شروع سال تحصیلی بخشی از تردد دانش آموزان و دانشجویان با تاکسی صورت می‌گیرد؛ نظارت‌های خودرویی و گشت‌های مشترک با پلیس راهور در تمام پایانه‌ها و خطوط تاکسیرانی از ابتدای مهر ماه تشدید خواهد شد.

وی با اشاره به همکاری و تشریک مساعی سازمان تاکسیرانی با سایر مد‌های حمل و نقلی انبوه بر گفت: با توجه به افزایش بار ترافیکی مهر ماه در پایتخت، ناوگان تاکسیرانی تلاش دارد نقش مکمل مترو و اتوبوسرانی را برای شهروندان ایفا نماید.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران با بیان اینکه شهروندان پایتخت باید کاهش زمان انتظار مسافران تاکسی در شهر تهران را در مهر ماه تجربه کنند؛ افزود: برای کاهش زمان انتظار شهروندان در پایانه‌ها و خطوطی که اقبال بیشتری دارند، افزایش ظرفیت ناوگان و استفاده از مناطق معین برنامه‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: در این راستا خطوط پرتقاضا در تهران تقویت خواهد شد و این تمهیدات را به خصوص در ساعات پیک ترافیک برای اعزام بخشی از تاکسی‌های گردشی به خطوط پر تقاضا در دستور کار قرار خواهیم داد تا شاهد کاهش معطلی مسافران باشیم.

رحیمی از تمهیدات ویژه تاکسیرانی برای تسهیل تردد دانشجویان خبر داد و گفت: معمولا با بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با حجم انبوهی از تقاضای سفر به ویژه در خطوط منتهی به مراکز و دانشگاه‌ها مواجه می‌شویم. امسال در تعامل با پلیس راهور تهران بزرگ، طرح مشترکی برای ایجاد نظم و انضباط ترافیکی در ابتدای مهر اجرا می‌شود و در برخی خطوط ویژه منتهی به دانشگاه‌ها نیز با هماهنگی پلیس و شرکت واحد، ون‌ها برای تسریع جابه‌جایی و کاهش زمان انتظار به‌صورت مدیریت‌شده تردد خواهند کرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت ونظارت برتاکسیرانی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: از اتفاقات جدید امسال تردد تاکسی‌های برقی در پایتخت است که در کاهش آلودگی هوا و ارائه سرویس سفر با کیفیت به شهروندان کمک شایان توجهی خواهد کرد.

برچسب ها: تاکسیرانی ، بازگشایی مدارس
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