باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ علی دهقانبهابادی، مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد، بازگشایی مدارس، مدرسه را نه فقط یک فضای آموزشی، بلکه مرکز تفکر، شادابی و پویایی هر محله خواند.
وی با تأکید بر اینکه بازگشایی مدارس یک میثاق ملی و استانی است، اظهار داشت: برای اعتلای نظام تعلیم و تربیت، تمامی دستگاهها و بدنه جامعه باید نسبت به مدرسه احساس مسئولیت کنند، چرا که مدرسه بخشی جداییناپذیر از پیکره جامعه است.
دهقان ادامه داد: ۳۰۷ هزار و ۸۱۹ دانشآموز در ۱۲ هزار و ۷۹۳ کلاس درس و ۲ هزار و ۱۴۲ مدرسه استان یزد مشغول به تحصیل شدند، همچغ ۱۸ هزار و ۵۱۸ نفر از کارکنان آموزشوپرورش در سال تحصیلی جدید مشغول به فعالیت شدند.
وی با تشریح برنامههای راهبردی برای سال تحصیلی جدید، از اجرای طرح زندگی به توان خانواده با هدف کاهش تعارضات آموزشی و تقویت مشارکت فکری اولیا در مدارس خبر داد.
وی تعداد پیشدبستانیهای استان را پوشش بیش از ۸۰ درصد افزون بر ۲۴ هزار نفر اعلام و در مورد تعداد دانشآموزان مهاجر در استان گفت: در سال تحصیلی جدید از ۲۲۰ کارت ملی مختلف در مدارس استان یزد، ثبتنام صورت گرفته است.