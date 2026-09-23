باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری المسیره گزارش داد که نیرو‌های مسلح یمن به عملیات مقابله با پرواز‌های هوایی نیرو‌های سعودی ادامه دادند و بر افزایش توانمندی‌های خود در رصد و هدف قرار دادن تحرکات دشمن در زمین، هوا و دریا تاکید کردند.

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، بامداد امروز در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد: «نیرو‌های مسلح یمن به لطف خداوند موفق شدند یک فروند پهپاد مسلح شناسایی از نوع وینگ لونگ ۲ (Wing Loong II) متعلق به دشمن سعودی را سرنگون کنند.»

او افزود این پهپاد «هنگام انجام ماموریت‌های خصمانه در آسمان منطقه المخا در استان تعز» هدف قرار گرفت و منهدم شد. سریع تاکید کرد که این پهپاد «با استفاده از یک سلاح مناسب» هدف قرار گرفته است.

منبع: المسیره