رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در آیین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ مدارس سراسر کشور در دبیرستان دوره اول روشنگر شاهد حضور یافت و زنگ ایثار را در این مدرسه به صدا درآورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش «ایثار»، دکتر سیداحمدموسوی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در مراسم ملی زنگ ایثار که به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ برگزار شد ضمن ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به خانواده‌های معزز شهدا، مادران، معلمان و دانش‌آموزان، با اشاره به متفاوت بودن سال تحصیلی جدید اظهار کرد: امسال سالی است که دانش‌آموزان عزیز شهید در کنار ما نیستند و اگرچه سال تحصیلی را با حزن و اندوه و نبود دوستان و همکلاسی‌هایتان آغاز می‌کنیم، اما باید با کوشش، عزم راسخ، تلاش بیشتر و درس خواندن، جای خالی آنان را پر کنیم و هم نقش خودمان و هم نقش آنان را ایفا کنیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خطاب به دانش‌آموزان گفت: عزیزان من، بچه‌های نوگل کشور ایران اسلامی، آینده ما مرهون توانایی‌ها و دانش شماست. دنیای آینده، دنیای دانایی و نوآوری است و ما باید تلاش بیشتری کنیم تا به دانش روز و دانشی که امروز دنیا در اختیار دارد، دست پیدا کنیم و حتی از آن فراتر برویم.

وی افزود: تاریخ کهن ما نشان می‌دهد که دانش در ایران عزیز و سرزمین ایران کهن ما وجود داشته است. ما صاحب دانش و دانایی بوده‌ایم و همچنان باید این عرصه را تسخیر کنیم و ایران را مظهر دانایی آینده قرار دهیم.

دکتر موسوی با بیان اینکه دانایی موج‌های آینده را در عرصه‌های مختلف رقم می‌زند، تصریح کرد: عرصه صنعت، اقتصاد، توسعه، کشاورزی و همه عرصه‌ها به دانایی نیاز دارند. اگر می‌خواهیم در آینده در دنیا صاحب نقش باشیم، لازم است دانایی را به دست بگیریم و بر موج فراتر دانایی سوار شویم.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: چه در دوره کنونی که دنیای هوشمندسازی است و چه در دوره آینده که دوره کوانتومی است، ما باید در دنیا نقش اول را ایفا کنیم و این فقط به دستان دانش‌آموزان و شما عزیزان است که آینده ما را رقم خواهید زد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین ابراز امیدواری کرد که ما نیاز داریم نظام آموزشی، مدل آموزشی خود را بر پایه مهارت‌آموزی متحول کند تا دانش‌آموختگان کشور در عرصه‌های علمی، نوآوری، صنعتی و همه بخش‌هایی که جامعه به آن نیاز دارد، با مهارت‌های بالا وارد شوند و کشور را به دست بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: صنعت و بخش‌های مختلف کشورمان را در آینده شما مدیریت می‌کنید و آینده ما را رقم می‌زنید. با توجه به اهمیت دانایی و مهارت آموزی در دنیای امروز، امیدوار هستم نظام آموزشی چنین بستری را فراهم کند که از دل این بستر آموزشی، جوانان و نوجوانان ما بتوانند آینده را به خوبی رقم بزنند و افتخارآفرینی کنند.

در این مراسم ستاره رضایی‌راد دانش‌آموز پایه نهم، فرزند شهید مدافع سلامت؛ فاطمه سلطان‌مرادی دانش‌آموز پایه نهم، فرزند شهید مدافع حرم و رضوانه سبزه‌ای دانش‌آموز پایه هفتم، فرزند شهید جنگ رمضان، تکریم و تجلیل شدند.

همزمان با این مراسم، دکتر سیداحمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، زنگ ایثار را در دبیرستان دوره اول روشنگر شاهد به صدا درآورد و به‌صورت همزمان زنگ ایثار در مدارس شاهد سراسر کشور نیز نواخته شد.

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