نعمتی با شکست ۶-۳ حریف عربستانی، طلای وزن ۸۴+ کیلوگرم را به ایران آورد و کاروان ورزشی کشور را در ناگویا به اوج رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز پایانی رقابت‌های کاراته در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، امروز (چهارشنبه) در سالن تویوهاشی، شاهد اوج‌گیری دوباره کاراته‌کای ایرانی بود. محمود نعمتی، آخرین نماینده ایران در این رشته، با نمایش مقتدرانه خود توانست مدال طلا را به ویترین مدال‌های کشور اضافه کند.

در دیدار نهایی و حساس وزن ۸۴+ کیلوگرم، نعمتی در تقابل با سناد صوفیانی، ستاره عربستان و دارنده مدال برنز جهانی، با کنترل کامل بازی و پیروزی ۶ بر ۳، بر تخت قهرمانی نشست. نعمتی پیش از رسیدن به فینال، با نتایج ۵-۰ مقابل واتتانا زایاسان (لائوس) و ۵-۰ مقابل شرپا تِنزینگ (نپال)، مسیر خود را به سمت اوج هموار کرده بود.

این پیروزی فراتر از یک مدال ساده بود؛ محمود و مرتضی نعمتی با کسب همزمان دو طلای کاراته در ناگویا، به دومین زوج برادر ایرانی تبدیل شدند که موفق به تکرار دستاورد تاریخی حسن و حسین روحانی در بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه شده‌اند.

کاروان کاراته ایران با پایان این رقابت‌ها، با مجموعه‌ای درخشان از دستاوردهای آسیایی کار خود را به پایان رساند. ایران با کسب دو مدال طلا توسط برادران نعمتی و سه مدال نقره (از جمله نقره تاریخی کاتای بانوان، نقره علی‌اصغر آسیابری و نقره فاطمه‌زهرا سعیدآبادی)، جایگاه خود را در میان قدرت‌های کاراته آسیا تثبیت کرد.