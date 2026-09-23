باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر دشتیپور اظهار کرد: از یکم فروردین تا پایان شهریور امسال، سه میلیون و ۹۶۸ هزار و ۱۱۴ زائر ایرانی از مرز مهران گذر کردند که از این شمار، یک میلیون و ۹۸۴ هزار و ۱۲۵ مسافر به کشور وارد و یک میلیون و ۹۸۳ هزار و ۹۸۹ مسافر نیز خارج شدند.
وی افزود: همچنین در این بازه زمانی، ۷۸۹ هزار و ۶۰۵ شهروند خارجی از گذرگاه مرزی مهران تردد داشتند که از این شمار، ۴۴۲ هزار و ۶۱۹ نفر به کشور وارد و ۳۴۶ هزار و ۹۸۶ نفر نیز خارج شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام گفت: شمار بالای رفتوآمد در این گذرگاه، نمایانگر جایگاه راهبردی مهران در دادوستدهای مرزی و سفرهای زیارتی به کشور عراق است.
دشتیپور بیان کرد: مجموعه راهداری استان با برنامهریزی سالانه و پیشبینیهای لازم، بستر روانسازی تردد و خدماترسانی شایسته به مسافران را فراهم میآورد.
وی یادآور شد: راهداران استان با بهکارگیری همه ابزارها و توان اجرایی در طول راهها، بهسازی مسیرها، نصب نشانههای راهنمایی و اصلاح نقطههای خطرآفرین را به صورت پیوسته پیگیری میکنند تا بستری امن و روان برای سفر زائران بارگاههای مقدس در عراق فراهم شود.
مرز مهران به علت نزدیکی مسافت و امنیت مسیر در خاک عراق، اصلیترین و مهمترین گذرگاه زمینی کشور برای تردد زائران به شمار میرود.
مهران هر سال در روزهای اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است به گونهای که در طول سال گذشته افزون بر هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بینالمللی رفت و آمد کردند.
در ایام اربعین امسال نیز بیش از ۵۰ درصد زائران از مرز بینالمللی مهران تردد کردند.
منبع ایرنا