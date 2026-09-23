باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت گاز استان فارس با برگزاری نشستی تخصصی با حضور تولیدکنندگان آجر و صاحبان کورههای آجرپزی پرمصرف، راهکارهای کاهش مصرف انرژی و نقش شرکتهای کارور (شرکتهای خدمات انرژی) در ارتقای بهرهوری این واحدها را بررسی کرد.
در این نشست که با دعوت از صاحبان کورههای آجرپزی با مصرف گاز بیش از ۲ میلیون مترمکعب در سال برگزار شد، ابعاد مختلف مدیریت مصرف انرژی در بخش صنعت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت کارورِ طرف قرارداد با شرکت گاز استان فارس در این جلسه، ضمن تشریح ماهیت فعالیت این شرکتها، روشهای نوین بهینهسازی مصرف انرژی در صنایع را تبیین کرد. وی همچنین خدمات این شرکت در شناسایی فرصتهای صرفهجویی و اجرای پروژههای کاهش مصرف انرژی را برای حاضران تشریح نمود.
در بخش دیگری از این جلسه، تولیدکنندگان آجر و صاحبان کورههای آجرپزی دغدغهها و پرسشهای خود را در خصوص فرآیندهای اجرایی، مزایای اقتصادی، الزامات قانونی و پیامدهای اجرای طرحهای بهینهسازی مطرح کردند که با پاسخهای فنی مدیرعامل شرکت کارور همراه شد.
در پایان این نشست، هماهنگیهای لازم برای بررسی ظرفیت فنی واحدهای صنعتی جهت اجرای طرحهای کاهش تولیدکنندگان آجر و صاحبان کورههای آجرپزی پرمصرف، راهکارهای کاهش مصرف انرژی و نقش شرکتهای کارور (شرکتهای خدمات انرژی) در ارتقای بهرهوری این واحدها را بررسی کرد.
منبع: شرکت گاز فارس