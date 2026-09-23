باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش -در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، نهادهای حمایتی و خیریهای لرستان برنامههای خود را برای تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی دانشآموزان اعلام کردند.
مرادی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان، با اشاره به برنامه این نهاد برای حمایت از دانشآموزان تحت پوشش اظهار کرد: ۶۰۰ بسته لوازمالتحریر تهیه و میان دانشآموزان توزیع خواهد شد.
وی ارزش این بستهها را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این اقدام در راستای حمایت از دانشآموزان نیازمند و کمک به خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد برای تأمین ملزومات تحصیلی انجام میشود.
در ادامه، مسئول خیریه آبشار عاطفهها نیز از تهیه و آمادهسازی هزار بسته تحصیلی برای دانشآموزان خبر داد و گفت: این بستهها با ارزش مجموع ۳ میلیارد تومان تهیه شده و در اختیار دانشآموزان نیازمند قرار خواهد گرفت.
به گفته وی، این اقدام با هدف کاهش بخشی از هزینههای تحصیل خانوادهها و حمایت از دانشآموزانی انجام میشود که در تأمین لوازم مورد نیاز مدرسه با مشکلات اقتصادی مواجه هستند.
همچنین رئیس جمعیت هلال احمر لرستان از تهیه و توزیع هزار بسته نوشتافزار در استان خبر داد.
با احتساب برنامههای اعلامشده از سوی کمیته امداد، خیریه آبشار عاطفهها و جمعیت هلال احمر لرستان، در مجموع ۲۶۰۰ بسته لوازمالتحریر و تحصیلی برای دانشآموزان تهیه و توزیع خواهد شد.
این اقدامات در حالی انجام میشود که تأمین لوازم مورد نیاز دانشآموزان در آستانه سال تحصیلی، یکی از دغدغههای خانوادههای کمبرخوردار به شمار میرود و مشارکت نهادهای حمایتی، خیریهها و دستگاههای امدادی میتواند بخشی از فشار اقتصادی ناشی از هزینههای تحصیل را کاهش دهد.
بر اساس ارقام اعلامشده، ارزش ۶۰۰ بسته کمیته امداد یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و ارزش هزار بسته خیریه آبشار عاطفهها ۳ میلیارد تومان اعلام شده است؛ ارزش بستههای تهیهشده توسط جمعیت هلال احمر لرستان در اظهارات مطرحشده مشخص نشده است.
توزیع این بستهها قرار است همزمان با روزهای منتهی به آغاز سال تحصیلی انجام شود تا دانشآموزان نیازمند نیز با برخورداری از حداقل ملزومات آموزشی، سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.