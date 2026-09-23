باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از امروز چهارشنبه یکم مهرماه در ورزشگاه ناکاراگویا آغاز شد.

در ماده دو نفره سنگین وزن زنان ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارعی ملی‌پوشان ایران از ساعت ۱۴:۲۰ به مصاف حریفانی از ویتنام، ژاپن، چین، چین تایپه و کره جنوبی رفتند.

در پایان این مسابقه تیم دو نفره سبک وزن بانوان ایران با زمان ۷:۳۱:۶۸ در رتبه دوم گروه قرار گرفتند و به فینال صعود کردند.

مسابقات فینال این ماده صبح فردا پنج‌شنبه ۲ مهرماه برگزار خواهد شد.