بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات روئینگ بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از امروز چهارشنبه یکم مهرماه در ورزشگاه ناکاراگویا آغاز شد.
در ماده دو نفره سنگین وزن زنان ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارعی ملیپوشان ایران از ساعت ۱۴:۲۰ به مصاف حریفانی از ویتنام، ژاپن، چین، چین تایپه و کره جنوبی رفتند.
در پایان این مسابقه تیم دو نفره سبک وزن بانوان ایران با زمان ۷:۳۱:۶۸ در رتبه دوم گروه قرار گرفتند و به فینال صعود کردند.
مسابقات فینال این ماده صبح فردا پنجشنبه ۲ مهرماه برگزار خواهد شد.