باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - فرشاد ابراهیمپور عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره حذف یارانه کود کشاورزی و اعلام سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت نقدی این یارانه گفت: آن چیزی که اکنون در حال انجام است، براساس مصوبات مربوط به لایحه پیشنهادی دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور است که سازمان برنامه و بودجه در حال انجام آن است و هدف آن شفاف کردن میزان یارانههای پرداختی است که دولت به اقشار مختلف میدهد.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اظهار کرد: آن چیزی که مسلم است و هدف دولت هم هست این است که یارانه به آخرین زنجیره داده شود چون آخرین زنجیره استفاده از کود، کشاورزان هستند به همین دلیل در حال بررسی و انجام روشهایی برای پرداخت مستقیم این یارانه به کشاورزان عزیز هستیم.
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس تصریح کرد: طبیعتاً مدلهای متفاوتی برای اینکه یارانه کود به کشاورز پرداخت شود مورد بررسی قرار خواهد گرفت و آن چیزی که عملیاتیتر باشد و کمترین هزینه را هم در بربگیرد، برای کشاورزان اجرایی خواهد شد.
ابراهیمپور درباره امکان پرداخت یارانه کود همزمان با خرید به کشاورز گفت: آنچه برای ما مهم است این بوده که این یارانه به موقع به کشاورزان پرداخت شود، اما اینکه شرایط بودجه کشور به چه شکل است و آیا بین مجموعهای از اهدافی که باید یارانهبگیر باشند و دولت کدام را اولویت قرار میدهد، باید شرایط کشور را نیز در نظر گرفت.