دانش‌آموزان مشهدی سال تحصیلی را در جوار رهبر شهید آغاز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانش‌آموزان استان خراسان رضوی، سال تحصیلی جدید را با حضور در جوار رهبر شهید آغاز کردند.

در این مراسم که با حضور مسئولان آموزش و پرورش برگزار شد، دانش‌آموزان ضمن تجدید میثاق با ارزش‌های انقلاب، وارد فضای آموزشی خود شدند.

 

 

قرار دانش آموزان مشهدی در اول مهر، مزار رهبر شهیدشان

برچسب ها: رهبر شهید انقلاب ، اول مهر
خبرهای مرتبط
شیخ حسین انصاریان تأکید کرد؛
ضرورت بهره‌گیری از دانش روز در تفسیر، شرح و ترجمه آثار دینی
بازگشایی راهرو‌های منتهی به رواق دارالذکر حرم رضوی/ نمایی از مزار رهبر شهید + فیلم
امکان زیارت مزار رهبر شهید انقلاب از چه زمانی فراهم می‌شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
صادق
۱۸:۰۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
روحت شاد، امام شهیدم
۰
۰
پاسخ دادن
آخرین اخبار
عدالت، کیفیت و هویت محور حرکت آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید است
واردات و صادرات کالا در مرز سرخس رونق گرفت
قرار دانش‌آموزان مشهدی در اول مهر، مزار رهبر شهیدشان + عکس