\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0633\u0627\u0644 \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u062c\u0648\u0627\u0631 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0622\u063a\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0648 \u067e\u0631\u0648\u0631\u0634 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f\u060c \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0636\u0645\u0646 \u062a\u062c\u062f\u06cc\u062f \u0645\u06cc\u062b\u0627\u0642 \u0628\u0627 \u0627\u0631\u0632\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628\u060c \u0648\u0627\u0631\u062f \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u00a0\n