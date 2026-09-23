باشگاه خبرنگاران جوان – محمدرضا سلامی ریک، رئیس اداره حفاظت از محیط زیست آستارا گفت: تعدادی از صیادان با تعبیه تور‌های غیرمجاز و ساخت دام‌های ماهیگیری (کلهام) در عرض رودخانه مرداب و بیجاربین این شهرستان مبادرت به مسدود کردن جریان طبیعی رودخانه و صید غیرمجاز ماهی‌ها کرده بودند. یگان حفاظت محیط زیست آستارا و عوامل شهرداری تعدادی از این سد‌های چوبی را به طور کامل تخریب و جمع‌آوری کردند و مسیر رودخانه‌ها پاکسازی و بازگشایی شد.

او افزود: این سد‌ها در زبان محلی به «جر» موسوم است که با چوب یا نی ساخته می‌شود و در انتهای آن قفسی تعبیه شده که صیادان غیرمجاز آن را در مسیر بستر رودخانه قرار می‌دهند تا ماهی‌ها در زمان مهاجرت به بالادست در قفس گرفتار شوند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست آستارا با بیان اینکه این روش صید از قدیم الایام در رودخانه‌های شهرستان و سایر نقاط استان گیلان به صورت سنتی رواج داشته است تأکید کرد: صیادان باید از انجام آن خودداری کنند، زیرا این اقدام آنها علاوه بر کاهش ذخایر آبزیان، آلودگی آب‌ها ، موجب سرریز شدن آب رودخانه‌ها در هنگام بارندگی‌های شدید به داخل معابر شهری می‌شود.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان