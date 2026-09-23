رئیس کمیسیون امنیت ملی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، پیروزی ملت ایران در نبرد ۸ ساله را نتیجه ایمان و اراده‌ای دانست که امروز نیز الگوی رزمندگان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد شهدای هشت سال دفاع جانانه از تمامیت ارضی کشور تأکید کرد که موفقیت‌های امروز جبهه مقاومت، حاصل همان افکار تابناک و روحیات منحصر‌به‌فرد دوران دفاع مقدس است.

او در این پیام ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این دوران را نماد اوج رشادت، پایمردی و ایثار ملت ایران در برابر دشمن متجاوز دانست.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نبرد نابرابر هشت ساله که با حمایت قدرت‌های جهانی از رژیم بعثی همراه بود، افزود: دفاع هشت ساله و استثنایی ملت ایران، مانع از تصرف حتی یک وجب از خاک کشور شد؛ آن هم در شرایطی که از نظر تسلیحاتی هیچ تناسبی میان توان ما و رژیم بعثی وجود نداشت.

عزیزی با بیان اینکه حماسه‌های دوران دفاع مقدس ظرفیتی بزرگ برای ثبت در تاریخ و الهام‌بخشی به هنرمندان و نویسندگان است، تصریح کرد: امروز نیز رزمندگان دلیر ما با تأسی به همان دوران، در نبرد‌های سنگین اخیر مقابل تمامی دنیای زر و زور مردانه ایستاده‌اند و جبهه استکبار را بیش از پیش مستاصل کرده‌اند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای دفاع مقدس، این پیروزی بزرگ را به همرزمان، جانبازان، ایثارگران و عموم مردم ایران تبریک گفت و برای آنان توفیق روزافزون مسئلت کرد.

منبع: دفتر نماینده مجلس

برچسب ها: کمیسیون امنیت ملی مجلس ، جبهه مقاومت ، دفاع مقدس
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