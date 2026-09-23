باشگاه خبرنگاران‌ جوان؛ آزاده محبی - صمد حسن زاده در همایش بین المللی توسعه تولید و صادرات گل محمدی، گیاهان دارویی ارگانیک و فرآورده های آن گفت: با توجه به شرایط تحریم و محدودیت ها نتوانستیم گیاهان دارویی ارگانیک را در بازارهای جهانی معرفی کنیم، درحالیکه ترکیه با وجود آنکه تولید زعفران را در حد چند کیلو در اختیار دارد، اما برند جهانی به اسم خود دارد.

به گفته وی، نبود حمایت دولتی و برنامه موجب شده با وجود این نعمت خدادادی، اما در بازارهای جهانی نتوانیم محصولات خود را به خوبی معرفی کنیم، از این رو انتظار می رود اقدامات اساسی برای معرفی زعفران، عناب و زرشک انجام دهیم چراکه در صنایع غذایی و دارویی، آرایشی و بهداشتی جایگاه بالایی دارد.

حسن زاده ادامه داد: گیاهان دارویی تنها گل محمدی نیست چراکه گیاهان دارویی نادری در کشور ما وجود دارد که متاسفانه تا به امروز نتوانستیم از این ظرفیت ها بدرستی بهره برداری و برندسازی کنیم و تنها گل محمدی توانسته در کشورهای دیگر نام ایران در حوزه گیاهان معطر معرفی کند.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: گیاهان دارویی کم نظیری داریم که اگر بتوانیم زنجیره تولید و ارزش افزوده در کشور فراهم کنیم، امکانات خوبی فراهم خواهد شد و امروز گیاهان دارویی و میوه ارگانیک با قیمت بالاتری فروخته می شود.

به گفته وی، محصولات ارگانیک در دنیا استانداردی بسیار با ارزش محسوب می‌شوند که با قیمت‌های بالایی در بازارهای جهانی به فروش می‌رسند؛ اما ما به دلیل نبود برنامه‌ریزی کلان و حضور کمرنگ در نمایشگاه‌ها و سمینارهای بین‌المللی، از این فرصت طلایی محروم مانده‌ایم.

صمدزاده با اشاره به موفقیت نسبی گل محمدی و محصولات مرتبط با آن در کاشان و قمصر تصریح کرد: این الگو باید برای سایر محصولات بومی ما نظیر عناب و زرشک در خراسان جنوبی و گیاهان دارویی کمیاب دامنه‌های سهند و اردبیل نیز پیاده‌سازی شود. ما باید از مرحله خام‌فروشی عبور کرده و بر ایجاد زنجیره ارزش افزوده در صنایع غذایی، دارویی و به‌ویژه صنایع آرایشی و بهداشتی تمرکز کنیم.