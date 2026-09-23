بلومبرگ از دیدار پرتنش زلنسکی و فون‌درلاین خبر داد؛ نشستی که در آن اروپا اصلاحات اقتصادی کی‌یف را شرط حمایت مالی بیشتر قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقام‌های اروپایی از کی‌یف خواسته‌اند پیش از دریافت کمک‌های مالی بیشتر، پیشرفت در تصویب قوانینی برای محدود کردن «اقتصاد سایه»، افزایش درآمد‌های مالیاتی و نزدیک‌تر شدن قوانین اوکراین به مقررات اتحادیه اروپا را نشان دهد.

خبرگزاری بلومبرگ با استناد به فردی مطلع از مذاکرات گزارش داد که اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، دیداری «پرتنش» با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، داشته است.

این منبع گفت مقام‌های اوکراینی نسبت به احتمال تشدید حملات روسیه در زمستان و محدودیت توانمندی‌های پدافند هوایی برای حفاظت از شهر‌های این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. آنها همچنین از تصمیم اتحادیه اروپا برای لغو تحریم‌های دو «الیگارش روس» در چارچوب توافق تمدید تحریم‌ها ابراز خشم کرده‌اند.

فون‌درلاین پس از این دیدار در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «حمایت دفاعی بیشتری در راه است. از آنجا که اصلاحات در پارلمان اوکراین در حال پیشرفت است، حمایت بودجه‌ای بیشتری نیز در راه خواهد بود.» او افزود: «۳۷ میلیارد یورو همچنان برای سال جاری میلادی در دسترس داریم.»

بلومبرگ اشاره کرد که پس از بیش از چهار سال درگیری گسترده، «در آستانه یک زمستان سخت دیگر زیر حملات روسیه، تنش‌هایی میان کی‌یف و حامیان اصلی آن در حال پیدایش است.» به نوشته این خبرگزاری، اوکراین به‌طور فزاینده‌ای از خودداری برخی متحدان اروپایی از تامین موشک‌های رهگیر که کی‌یف بتواند برای مقابله با موشک‌های روسیه به کار گیرد، ناامید شده است؛ در مقابل، اروپایی‌ها نیز از افزایش درخواست‌های مالی اوکراین ناراضی هستند.

اوکراین از متحدان خود خواسته است برای جبران کسری پیش‌بینی‌نشده حدود ۲۶ میلیارد یورو (۳۰ میلیارد دلار) در بودجه این کشور کمک کنند و از اتحادیه اروپا نیز خواسته است پرداخت وام ۹۰ میلیارد یورویی را تسریع کند.

اتحادیه اروپا با بخشی از ارقام ارائه‌شده از سوی اوکراین مخالفت کرده و پیشنهاد داده است که شرکای دیگری از جمله کانادا، نروژ و ژاپن، منابع مالی اضافی مورد نیاز را تامین کنند. زلنسکی به خبرنگاران گفت تیم‌های دو طرف هفت تا ۱۰ روز دیگر بار دیگر برای ادامه مذاکرات درباره این موضوع دیدار خواهند کرد و او امیدوار است راه‌حلی برای این مسئله پیدا شود.

منبع: بلومبرگ

برچسب ها: جنگ اوکراین ، اتحادیه اروپا
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