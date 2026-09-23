طلوع خورشید در سنندج، رنگ و بوی دیگری داشت. هوای خنک کوهستان با صدای همهمه دانش آموزان در هم آمیخته بود و دبیرستان خیام، کانون اصلی این جنب و جوش صبحگاهی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - از همان نخستین دقایق روز، خیابان های اطراف مدرسه شاهد حضور پرشوری بود؛ پدران و مادرانی که با لبخندهای توام با نگرانی، بند کیف فرزندانشان را محکم می کردند و دانش آموزانی که با لباس های نو و نگاهی کنجکاو، به دنبال پیدا کردن دوستان قدیمی خود در حیاط مدرسه می گشتند.

در حیاط مدرسه، معلمان با روی گشاده به استقبال دانش آموزان می رفتند و میان اولیا، گفت و گوهای گرمی در جریان بود. نگرانی های والدین از وضعیت کیفیت آموزش، جای خود را به گفتگوهای امیدوارانه درباره آینده فرزندانشان داده بود. این تصویر، ترکیبی از اضطراب شیرین شروع دوباره و امید به رشد و بالندگی بود که در چهره همگان موج می زد.

سید فواد حسینی مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در این مراسم با اشاره به اینکه امسال ۳۴۰ هزار دانش آموز در ۱۶ هزار کلاس درس سال خود را آغاز می کنند، به آرامش خاطر اولیا پرداخت.

او با اعلام اینکه با برنامه ریزی شبانه روزی، کمبود نیروی انسانی جبران شده است، تاکید کرد که با وجود کمبود ۲ هزار و ۴۰۰ معلم، هیچ کلاس درسی در دورترین نقاط استان بدون معلم نمانده است.

این سخن، بار سنگینی را از دوش خانواده هایی که نگران سرنوشت آموزشی فرزندانشان بودند، برداشت.

وی با اشاره به ۹۰ هزار متر مربع فضای آموزشی تازه تاسیس، عدالت آموزشی را امری عینی دانست و گفت که کردستان با پیشتازی در آموزش دیجیتال و هوش مصنوعی، برای ساختن آینده جان ایران خیز برداشته است.

در ادامه، حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی نماینده ولی فقیه در کردستان، با ترسیم چهار محور کلیدی شامل علم، نشاط، معنویت و ادب، مسیر تعالی را برای دانش آموزان مشخص کرد.

او به دانش آموزان یادآور شد که انسان بی نشاط، راه به جایی نخواهد برد و از آنان خواست تا ادب و هویت ملی را در کنار علم آموزی، سرلوحه رفتار خود قرار دهند تا در برابر تهاجمات دشمن، روحی ایمن و مستحکم داشته باشند.

علی اکبر ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار نیز در این جمع، مدرسه را سنگر دفاع از کیان کشور خواند.

او خطاب به اولیا و معلمان تصریح کرد که مدرسه بدون مشارکت خانه موفق نخواهد بود و از آنان خواست تا پیوند خود را مستحکم کنند.

وی از معلمان خواست تا با ترویج فرهنگ گفتگو و کار تیمی، دانش آموزان را برای حضور توانمند در اجتماع آماده کنند تا از این پس، کلاس های درس نه فقط محل آموزش، بلکه محیطی برای تمرین خرد جمعی و فن بیان باشد.

این آیین با لبخندهای دانش آموزانی که راهی کلاس ها می شدند به پایان رسید. در حالی که زنگ مدرسه در فضای سنندج طنین انداز شده بود، می شد فهمید که امسال، اراده ای جدی برای اعتلای علم و فرهنگ در میان دانش آموزان، اولیا و کادر آموزشی شکل گرفته است.

با حضور ۲۵ هزار و ۵۰۰ معلم در ۱۶ هزار کلاس درس، کردستان ، گام در راهی گذاشت که در آن، امید به آینده، ستون فقرات این همبستگی آموزشی است.