باشگاه خبرنگاران جوان - اختلاف بر سر مرز میان اراضی ملی و زمین‌های مورد بهره‌برداری مردم، یکی از پرونده‌های قدیمی حوزه کشاورزی لرستان است.

اجرای قانون رفع تداخلات اراضی قرار است با تعیین‌تکلیف مالکیت‌ها، مسیر این پرونده را به‌سمت تثبیت حقوق دولت و کشاورزان و کاهش اختلافات هدایت کند.

اکنون ۹۵ درصد پلاک‌های مشمول این قانون تعیین‌تکلیف شده‌اند و مسئولان لرستان از برگزاری جشن پایان رفع تداخلات تا سه ماه آینده خبر می‌دهند.

به‌گفته علی کردعلیوند، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، با اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور شناسایی و رفع تداخلات میان اراضی ملی و مستثنیات قانونی مردم، با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دستور کار قرار دارد.

از مجموع ۲ هزار و ۱۹۶ پلاک موجود در لرستان، یک‌هزار و ۵۵۳ پلاک مشمول قانون رفع تداخلات هستند که تاکنون یک‌هزار و ۴۷۰ پلاک تعیین تکلیف و اطلاعات آنها در سامانه‌های مربوط ثبت شده‌است.

نتیجه این بررسی‌ها، تثبیت وضعیت حقوقی بخش قابل‌توجهی از زمین‌هایی بوده که پیش‌تر در شمار اراضی ملی قرار داشتند؛ به‌طوری‌که ۶۴ هزار و ۷۰۰ هکتار از این اراضی پس از بررسی‌های کارشناسی، به‌عنوان مستثنیات ثبت شده‌اند.

بر اساس گزارش مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، در حال حاضر یک میلیون و ۴۱۵ هزار هکتار از اراضی به‌عنوان اراضی ملی و ۵۱۵ هزار هکتار نیز به‌عنوان اراضی غیرملی یا مستثنیات ثبت شده‌است.

با ادامه روند تعیین‌تکلیف پلاک‌های باقی‌مانده، جشن پایان رفع تداخلات اراضی لرستان تا سه ماه آینده برگزار خواهد شد. تحقق این وعده اکنون به تکمیل بررسی‌های کارشناسی، ثبت اطلاعات و تعیین‌تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده وابسته است.

منبع: جهاد کشاورزی لرستان