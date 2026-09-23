باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدیه محمودی - فرامرز شاکری مدیر امور آبفای شهرستان تفت با اعلام این خبر گفت: در راستای تأمین زیرساختهای مورد نیاز طرح مسکن ملی مبارکه تفت، عملیات اجرایی فاز نخست شبکه آبرسانی این سایت با ۲ هزار و ۶۰۰ واحد و به مساحت ۱۹۶ هکتار آغاز شده است.
وی افزود: اعتبار پیشبینیشده برای اجرای این پروژه در فاز نخست بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال است که هزینههای اجرای شبکه، احداث خط انتقال و خرید لوله و اتصالات را شامل میشود.
مدیر امور آبفای شهرستان تفت ادامه داد: در این مرحله، اجرای ۶ کیلومتر خط انتقال و ۱۱ هزار و ۵۰۰ متر شبکه توزیع آب در دستور کار قرار دارد و ۲۶ حوضچه شیرآلات نیز برای مدیریت و بهرهبرداری مناسب از شبکه احداث میشود.
شاکری تصریح کرد: توسعه زیرساختهای آبرسانی متناسب با طرحهای توسعهای و تأمین مسکن، از اولویتهای آبفای شهرستان تفت است و اجرای این پروژه نقش مهمی در فراهمکردن زیرساخت پایدار آب برای ساکنان آینده این سایت دارد.
فرامرز شاکری مدیر امور آبفای شهرستان تفت با اعلام این خبر گفت: در راستای تأمین زیرساختهای مورد نیاز طرح مسکن ملی مبارکه تفت، عملیات اجرایی فاز نخست شبکه آبرسانی این سایت با ۲ هزار و ۶۰۰ واحد و به مساحت ۱۹۶ هکتار آغاز شده است.
وی افزود: اعتبار پیشبینیشده برای اجرای این پروژه در فاز نخست بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال است که هزینههای اجرای شبکه، احداث خط انتقال و خرید لوله و اتصالات را شامل میشود.
مدیر امور آبفای شهرستان تفت ادامه داد: در این مرحله، اجرای ۶ کیلومتر خط انتقال و ۱۱ هزار و ۵۰۰ متر شبکه توزیع آب در دستور کار قرار دارد و ۲۶ حوضچه شیرآلات نیز برای مدیریت و بهرهبرداری مناسب از شبکه احداث میشود.
شاکری تصریح کرد: توسعه زیرساختهای آبرسانی متناسب با طرحهای توسعهای و تأمین مسکن، از اولویتهای آبفای شهرستان تفت است و اجرای این پروژه نقش مهمی در فراهمکردن زیرساخت پایدار آب برای ساکنان آینده این سایت دارد.