باشگاه خبرنگاران جوان- حمید خضری، اعلام کرد: براساس مصوبه شورای اسلامی شهر، ناوگان اتوبوس رانی سنندج در روزهای شنبه و یکشنبه، چهارم و پنجم مهرماه، به صورت کاملاً رایگان در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
وی هدف از اجرای این طرح را کاهش ترافیک و ارائه خدمات هرچه بهتر به شهروندان عنوان کرد و افزود: رایگان شدن استفاده از ناوگان عمومی فرصتی است تا شهروندان در روزهای پرتردد مهرماه، استفاده از اتوبوسهای شهری را به عنوان یکی از گزینههای اصلی جابهجایی خود انتخاب کنند.
این طرح بهویژه در معابر پرتردد و مسیرهایی که همزمان با آغاز سال تحصیلی با افزایش حجم سفرهای شهری مواجه میشوند، میتواند به توزیع بهتر سفرها و کاهش استفاده از خودروهای شخصی کمک کند.
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به گزارش ارتباطات و امور بینالملل شهرداری سنندج،