ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، با پیروزی تیم‌های ساحلی یک و دو در مرحله مقدماتی، صعود خود به مرحله حذفی را جشن گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ملی‌پوشان ایران در جریان مسابقات بیستمین دوره بازی‌های آسیایی در ژاپن، با عملکردی درخشان راهی مراحل حساس‌تر شدند. تیم ملی والیبال ساحلی ایران یک، با ترکیب عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی، امروز در دومین دیدار مرحله مقدماتی گروه F، با برتری قاطع ۲ بر صفر مقابل عمان (۲۱-۱۲ و ۲۱-۱۳) پیروز شد و دومین برد پیاپی خود را تجربه کرد. پورعسگری و آقاجانی روز شنبه چهارم مهرماه در تقابل با تایلند، برای تعیین صدرنشینی گروه به میدان می‌روند.

در سوی دیگر، تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو نیز با ترکیب ابوالحسن خاکی‌زاده و امیرعلی قلعه‌نوی، پس از پیروزی مقابل مالدیو و بنگلادش، صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرده است. این تیم در آخرین بازی مقدماتی، ساعت ۸:۳۰ صبح پنجشنبه دوم مهرماه در تقابل با تیم میزبان (ژاپن) قرار خواهد گرفت. حضور رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان کادر فنی، از نقاط قوت تیم‌های ایران در این رقابت‌های آسیایی است.

برچسب ها: والیبال ساحلی ، ناگویا
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